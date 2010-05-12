Выявлены новые свидетельства подлинности Туринской плащаницы

В статье, опубликованной 12 мая в официальном ватиканском издании «L`Osservatore Romano» Таня Манн (Tania Mann) подвела итоги исследований, проведенных профессором Еврейского Университета Авиноамом Даниным (Avinoam Danin) в направлении изучения ботанических объектов, обнаруженных на Туринской плащанице, сообщает "СatholiСculture.org".

«Из сотни цветков Данин сосредоточил свои исследования на тех, которые являются наиболее полезными, как географические индикаторы, а также тех, которые имеют наиболее специфическое время цветения», - отмечается в статье.

«Он приходит к выводу, что областью, где три индикаторных растения могли соединиться вместе и попасть на Плащаницу близ тела человека, является район от Иерусалима до Хеврона», - отмечает ватиканская журналистка.

Что касается времени цветения, то профессор Данин делает вывод, что «март-апрель - это то самое время года, когда около 10 растений, обнаруженных на Плащанице, находились в фазе цветения».