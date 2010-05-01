Андрей Макаревич признался, что соблюдает шабат

Музыкант Андрей Макаревич признался, что иногда бывает в синагоге, но часто делать это не может из-за нехватки времени, передает Седмица.Ru.

"У меня есть близкие друзья, которые всерьез занялись изучением каббалы, ходят в синагогу, справляют шабат. Я за них очень радуюсь и иногда к ним примыкаю, но это бывает нечасто, вследствие того, что, когда евреям надо отдыхать, музыканты обычно работают", - рассказал А.Макаревич, отвечая на вопрос раввина Исроэля Ноаха Каменецкого во время их беседы в Барнауле, где музыкант давал выступление.

По словам певца, несмотря на то, что фамилия у него отцовская, белорусская, по маме он Шмуйлович, и все его предки по материнской линии - витебские евреи, сообщает сайт Jewish.ru.

"Прадед мой был резником при синагоге, очень уважаемым человеком. К сожалению, во время войны, перед приходом немцев, все архивы витебские были сожжены на всякий случай, поэтому раскопать что-то дальше прадедушки не получается", - посетовал А.Макаревич.