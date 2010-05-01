На Прикарпатье проходит «Пасха в Космаче»

На Прикарпатье в селе Космач Косовского района начался фольклорно-этнографический фестиваль «Пасха в Космаче».

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Косовской райгосадминистрации.

Начался фестиваль со службы в сельской церкви. Затем началась ярмарка народных ремесел, в которой народные мастера из Запорожья, Донецка, Черновцов, Львова, Прикарпатья демонстрировали свои мастер-классы. В то же время более 400 создателей писанок села Космач, а также из Донецка, Харькова, Запорожья, Львова, Винницы, Черновцов, Луганской области провели свой традиционный съезд.

Национальный академический гуцульский ансамбль песни и пляски «Гуцулия» торжественно открыл фестиваль. Руководители области и района, народные депутаты Украины и почетные гости пожелали успешной работы этому гуцульскому празднику.

Сегодня пройдут выступления народных любительских фольклорных коллективов Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Донецкой областей.

Изюминкой фестиваля станет настоящая традиционная гуцульская свадьба с венчанием в церкви и обрядами. Планируется также открытие трех мемориальных досок в честь художника Григория Смольского (нарисовал около 400 картин о селе Космач), этнографа Владимира Шухевича (написал 5-томный труд «Гуцульщина», в котором третью часть занимает материал из Космача), писателя Бориса Антоненко-Давыдовича (жил в Космаче 8 лет). А в Доме культуры откроется выставка днепропетровского художника Станислава БРУНСА, на картинах которого изображена жизнь в гуцульских и грузинских горах.

Ориентировочно в 21.00 у местной реки организаторы (облгосадминистрация, районные власти и сельский совет – УНИАН) зажгут традиционный костер высотой до 30 метров. Завтра, 2 мая, будет продолжаться ярмарка народных ремесел, а также традиционной гуцульской кухни, выступление фольклорных коллективов Косовского района и рок-группы «Гуцулы», состоится гала-концерт участников фестиваля.