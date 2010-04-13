В Египте обнаружены 14 гробниц III века до Р.Х.

Редкое археологическое открытие греко-римской эпохи сделано в оазисе Бахария в Египте. Коллекция из 14 гробниц из цельного камня, относящихся к III веку до Р.Х., обнаружена на старинном кладбище Айн аз-Зауа в районе городка Бауити в 300 км к юго-западу от Каира.

Как передает “Седмица”, об этом сообщил министр культуры АРЕ Фарук Хосни.

Находка поражает не только уникальной степенью сохранности, но и изяществом. Наибольший интерес у ученых вызвал гипсовый саркофаг с 97-сантиметровой мумией женщины. Выполненный в форме человеческой фигуры в богатом убранстве той эпохи, он обращает на себя внимание искусно проработанными мельчайшими деталями лица, одежды и украшений, которые дают исчерпывающее представление о человеке, похороненном 2,3 тыс лет назад. На месте раскопок найдены также четыре гипсовые маски лица человека, фрагмент золотого панно со сценами из жизни четырех сыновей древнеегипетского бога Гора, а также древние монеты, глиняная и стеклянная посуда разных форм и размеров.

Археологическое открытие было сделано случайно во время рытья котлована для строительства молодежного центра. В результате стройка была остановлена, а объект взят под охрану Высшего совета по делам древностей.

Оазис Бахария славится своими "случайными" открытиями. На рубеже веков после того как ишак провалился ногой в одну из пустот древнего кладбища, ученые обнаружили там Золотую долину мумий - 17 гробниц с погребенными более двух тысяч лет назад 254 мумиями.