10 священнослужителей погибли в авиакатастрофе под Смоленском

Около ста человек лишились жизни в авиакатастрофе, которую потерпел самолет польского президента Леха Качиньского под Смоленском (Россия) 10 апреля. Среди жертв - супруга президента, группа ветеранов Второй мировой войны, представители государственной власти Польши, сообщает "Седмица" со ссылкой на Радио "Ватикан".

Согласно опубликованным спискам пассажиров, погибли 10 священнослужителей. Среди погибших: капеллан президента католический священник Роман Инджейчик, ректор университета имени кардинала Стефана Вышинского католический священник Ришард Румянек, католический военно-полевой ординарий епископ Тадеуш Плоски, православный ординарий Войска Польского архиепископ Мирон Ходаковски, евангелический военно-полевой пастор Адам Пильх, а также католические клирики: представитель военного благочиния священник Ян Осиньски, прелат Юзеф Гостомски, священник Юзеф Ионец, капеллан Варшавского Общества Катыни Здислав Круль, капеллан Федерации Катынских семей отец Анджей Квасьник.

Самолет правительственного авиаотряда Польши Ту-154 направлялся из Варшавы в Смоленск. Польская делегация должна была принять участие в мероприятиях, посвященных памяти трагических событий в Катыни, где в 1940-м году по приказу Сталина были расстреляны тысячи поляков. В Катыни были предусмотрены католическая и православная панихиды по погибшим, которые должны были провести священник Тадеуш и архиепископ Мирон.

10 апреля в Рим прибыла делегация польского движения "Солидарность", чтобы отметить 5-летие кончины Папы Иоанна Павла II. Мессу в базилике Св. Петра возглавил кардинал Зенон Грохолевски. Все участники богослужения вознесли молитвы об упокоении жертв этой страшной и неожиданной авиакатастрофы, унесшей жизнь более ста общественных деятелей Польши.