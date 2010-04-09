В Нью-Йорке будут выставлены фрагменты статуи Девы Марии, пережившие взрыв атомной бомбы
09:59, 09 апреля 2010Общество
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Из собора в Нагасаки
Фрагменты статуи Девы Марии, которые сохранились после взрыва атомной бомбы, сброшенной на японский город Нагасаки, будут выставлены 2 мая в Нью-Йорке в рамках международной конференции по вопросам распространения ядерного оружия, сообщили представители католической общины Нагасаки. Об этом сообщает «Седмица»
Деревянная статуя Божией Матери, которая находилась в соборе Ураками в Нагасаки, была почти полностью уничтожена при взрыве атомной бомбы, которую ВВС США в последние дни Второй мировой войны, 9 августа 1945 г., сбросили на Нагасаки.
Только голова Девы Марии осталась нетронутой взрывом. Все, что осталось тогда от собора, представляло собой груду щебня.
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