В Нью-Йорке будут выставлены фрагменты статуи Девы Марии, пережившие взрыв атомной бомбы

Фрагменты статуи Девы Марии, которые сохранились после взрыва атомной бомбы, сброшенной на японский город Нагасаки, будут выставлены 2 мая в Нью-Йорке в рамках международной конференции по вопросам распространения ядерного оружия, сообщили представители католической общины Нагасаки. Об этом сообщает «Седмица»

Деревянная статуя Божией Матери, которая находилась в соборе Ураками в Нагасаки, была почти полностью уничтожена при взрыве атомной бомбы, которую ВВС США в последние дни Второй мировой войны, 9 августа 1945 г., сбросили на Нагасаки.

Только голова Девы Марии осталась нетронутой взрывом. Все, что осталось тогда от собора, представляло собой груду щебня.