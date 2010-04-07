В Светлую седмицу депутатов Госдумы РФ поздравили с… Рождеством

У третьего подъезда Госдумы России вывешено поздравление с Рождеством Христовым.

Как сообщает “Седмица”, на несоответствие плаката текущему моменту обратили внимание представители коммунистической фракции. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов на заседании нижней палаты в среду, 7 апреля, напомнил депутатам, что сейчас не Рождество Христово, а Пасхальные праздники.

Он предложил заменить плакат, поскольку в минувшее воскресенье, 4 апреля, началась Светлая Пасхальная седмица, и именно с этим праздником сейчас стоит поздравлять друг друга.

Член фракции КПРФ предложил руководству Госдумы провести разъяснительную беседу с думским аппаратом по данному поводу.