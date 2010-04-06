Пасхальные богослужения в Украине посетили около 11 млн. христиан

В прошедшие выходные, 3 и 4 апреля, во всех регионах Украины в более 16,3 тыс. церковных сооружениях состоялись праздничные богослужения по случаю христианского праздника Пасхи, в которых по данным МВД Украины приняли участие свыше 10,9 млн. человек, сообщает Институт религиозной свободы.

Особенностью этого года стало то, что христиане разных конфессий – православные, католики и протестанты, по всему миру в один день отмечали общий для всех христиан праздник Воскресения Иисуса Христа – Пасху.

Наиболее многочисленные богослужения состоялись во Львовской (свыше 1,6 млн. человек), Днепропетровской (свыше 987 тыс. человек), Закарпатской (свыше 790 тыс. человек), Тернопольской (700 тыс.) областях, информирует МВС Украины.

При этом в 183 культовых сооружениях, находящихся в поочередном пользовании разных Церквей, богослужения были проведены согласно составленным графикам.

Охрану общественного порядка и безопасности граждан во время проведения указанных праздничных мероприятий на территории Украинского государства в целом обеспечивали свыше 31,8 тыс. сотрудников милиции и свыше 1,4 тыс. военнослужащих внутренних войск МВД Украины. Нарушения общественного порядка и иные противоправные действия в местах проведения мероприятий зафиксированы не были.

Для сравнения, по данным пресс-службы МВД РФ в эти же дни в Российской Федерации в праздничных Пасхальных мероприятиях приняли участие около 8 млн. человек. В более чем 20,7 тыс. храмах, церквях и монастырях прошли торжественные литургии и крестные ходы.