Львовские милиционеры подарили пасхальные корзины приютам

Правоохранительные органы Львовской области к Пасхе посетили приюты и специализированные школы-интернаты для детей с недостатками развития, поздравив детишек с праздником, подарили им Пасхальные подарки.

Как сообщили УНИАН в ООС ГУ МВД Украины во Львовской области, в частности, сотрудники отдела борьбы с экономическими преступлениями ГУ МВД Украины во Львовской области посетили специализированный интернат в Нагуевичах, на родине Ивана Франко, подарив воспитанникам интерната пасочки, фрукты и сладости.

Как рассказал начальник Львовского городского управления внутренних дел Игорь ЦИКАЛО, сотрудники городского управления милиции Львова, которые давно являются шефами львовской специализированной школы-интерната №102, в преддверие Пасхи посетили своих подшефных порадовав воспитанников заведения пасхальными корзинами и подарочными наборами сладостей.