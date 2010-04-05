В Сумской области прошел конкурс «Пасхальная радость»

В Сумской области Духовно-просветительский центр монастыря «Глинская пустынь» совместно с отделами образования Глуховского городского совета и райгосадминистрации по благословению архиепископа Конотопского и Глуховского УПЦ МП, наместника монастыря Рождества Пресвятой Богородицы “Глинская пустынь” ЛУКИ в целях формирования интереса к духовным и культурным традициям украинского народа, создания благоприятных условий для духовно-этического развития детей и развития способностей учащихся провели творческий конкурс «Пасхальная радость».

Главная особенность и требование конкурса – все работы должны были раскрывать тему Пасхи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конотопско-Глуховской епархии, участие в конкурсе приняли учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники дошкольных учебных и внешкольных заведений. К участию в конкурсе принимались индивидуальные и коллективные работы детей: писанки, рисунки, вышивки, специально созданные работы и др. Организаторы оценивали качество и аккуратность каждой работы, оригинальность и самобытность идеи, технологическую сложность.

Победители конкурса «Пасхальная радость» будут награждены дипломами и подарками на концерте, посвященном празднику жен-мироносиц, а выставка работ участников конкурса пройдет в Духовно-просветительском центре с 4 по 18 апреля.