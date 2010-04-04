В Киев прибыла Вифлеемская икона Божьей Матери

Вифлеемская икона Божьей Матери прибыла в Киев вчера вечером.

Как передает корреспондент УНИАН, святыню привезла из Иерусалима официальная делегация Украинской православной церкви.

Кроме того, делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь, который сошел в субботу на храм Гроба Господнего в Иерусалиме в 14.07 по киевскому времени.

Для встречи великих христианских святынь возле Киево-Печерской Лавры собрались тысячи верующих.

Вифлеемская икона Божьей Матери и огонь были торжественно внесены на территорию Лавры, после чего митрополит ВЛАДИМИР отслужил перед образом Богородицы молебен и благословил всех собравшихся свечами, зажженными от Благодатного огня.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в день Пасхи, 4 апреля, в 16.00 торжественным крестным ходом с Благодатным огнем святыню перенесут к месту строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора (Железнодорожное шоссе, 3).

После этого в 17.00 в парке строительства кафедрального собора состоится Великая Пасхальная вечерня, которую возглавит Митрополит ВЛАДИМИР. Предстоятель УПЦ заложит капсулу и ковчег с мощами в фундамент будущего кафедрального собора в честь Воскресения Христова.

Вифлеемская икона Божией Матери будет находится в Киеве до 18 апреля в деревянном храме в честь Всех святых на месте строительства кафедрального собора УПЦ. Поклониться святыне смогут все желающие.

Вифлеемская икона прославилась многими чудесами уже в наше время. По традиции, перед этой иконой, находящейся перед входом в пещеру, где родился Христос, молятся о даровании детей, об их благополучии и о семейном счастье.

Икона была пожертвована в базилику Рождества Христова Русским императорским домом. Это единственная из икон Божией Матери, на которых Пресвятая Дева улыбается. Икона относится к типу «Одигитрия» («Путеводительница») - изображение Богородицы с отроком на руках.

По преданию, евангелист Лука написал три образа подобного типа: Иерусалимский, Царьградский и Эфесский. Наиболее знаменит Иерусалимский образ. В 463 году он был перенесен в Константинополь. Считается, что именно благодаря заступничеству Иерусалимской иконы византийские войска отразили нападение скифов. В 988 году икону подарили в Корсунь святому равноапостольному князю Владимиру. Вскоре образ Богородицы Одигитрии стал одним из самых распространённых на Руси.

На Вифлеемской иконе Пречистая Дева изображена с Младенцем Христом. В левой руке Младенца символ царственной власти, правой Он благословляет всех молящихся перед образом Его Пречистой Матери. Божия Матерь указывает на Спасителя, являясь Путеводительницей, ведущей к Христу, от греха - к спасению.