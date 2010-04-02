У жителя Грузии появляются стигматы

У 22-летнего жителя Грузии Торнике Джгереная каждый год на Страстную пятницу появляются стигматы - болезненные кровоточащие раны, соответствующие ранам распятого Христа. Об этом сообщает портал "Грузия-online" со ссылкой на информацию газеты "Алиа".

По словам самого Джгереная, необычные явления стали происходить с ним в возрасте 14 лет. Тогда он как-то раз пошел вместе с друзьями в церковь, где ему явилось некое видение. После этого на его теле периодически стали возникать надписи на старогрузинском, а после и стигматы. Появившись в Страстную пятницу, они затем исчезают на третий день.

Как полагают исследователи этого феномена, впервые стигматы появились у святого Франциска Ассизского в 1224 году. У некоторых стигматиков раны кровоточат постоянно, у других - периодически.

Доминиканская монахиня Екатерина Сиенская обрела стигматы во время визита в Пизу, 1 апреля 1375 года. Но в отличие от более типичных случаев у нее не проступала кровь, это были "незримые стигматы". После ее смерти и канонизации представители францисканского ордена выдвинули протест, поскольку в этом она "конкурировала" с их основателем св. Франциском. Поэтому в 1471-72 годах Папа Сикст IV специальной буллой запретил писать ее изображения со стигматами по причине спора между францисканцами и доминиканцами, касающегося правдивости ее утверждения об их обретении. Папа Урбан VIII в 1630 году отменил этот запрет, указав, впрочем, что стигматы не должны быть показаны кровоточащими.

Считается, что стигматизм распространен, в основном, среди католиков. Газета "Алиа" утверждает, что Джгереная является единственным православным стигматиком.