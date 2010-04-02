Пасхальное богослужение в Киево-Печерской Лавре состоится на площади

Пасхальное богослужение Украинской Православной Церкви в столице состоится в ночь с 3 на 4 апреля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры. Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви, Пасхальная всенощная начнется в 23.30. Возглавит праздничную службу Митрополит Владимир.

На богослужении будет присутствовать Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в день Пасхи, 4 апреля в 16.00 Вифлеемская икона Божией Матери, которая прибудет в Киев в Великую субботу, будет перенесена крестным ходом из Киево-Печерской Лавры - к месту строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора (Железнодорожное шоссе, 3, станция метро «Лыбедская»).

В крестном ходу примет участие духовенство всех столичных храмов и монастырей, викарные архиереи Киевской Митрополии и верующие.

После чего в 17.00 в парке строительства кафедрального собора состоится Великая Пасхальная вечерняя, которую возглавит Митрополит Владимир. Предстоятель УПЦ заложит капсулу и ковчег с мощами в фундамент будущего Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и совершит молебен на начало строительных работ, что станет отправной точкой в строительстве главного храма УПЦ.

Вифлеемская икона Божией Матери будет пребывать в Киеве до 18 апреля в деревянном храме в честь Всех святых на месте строительства Кафедрального Собора УПЦ. Поклониться святыне смогут все желающие.