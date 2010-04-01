Пасхальный стол подорожал на 20%

В этом году расходы украинцев к празднику Пасхи возрастут, как минимум, на 20%, пишет еженедельник «Комментарии:».

По информации издания, средняя цена на наиболее востребованный продукт – куриные яйца – по меньшей мере на 75% выше, чем год назад. Именно настолько возросла отпускная цена на яйцо с птицефабрики (крупный опт), при достижении 8–8,05 грн. за десяток (без учета стоимости коробки). В рознице цены стартуют от 9,6–9,7 грн./десяток. Хотя на некоторых столичных рынках уже сейчас нереально найти яйца, дешевле чем 11 грн./десяток. В то же время, по прогнозу генерального директора Союза птицеводов Украины Александра БАКУМЕНКО, к середине мая цены на яйца упадут, приблизительно, на треть от их нынешнего уровня. Потребление яиц на протяжении того месяца, на который приходится Пасха, оценивается в пределах 15% от годового оборота - это приблизительно 2 млрд. штук. Следовательно, при средней цене 1 грн. за яйцо выторг производителей от продажи куриных яиц должен составить около 2 млрд. грн.

Пасхи в 2010 году, по оценкам пекарей, подорожали в среднем на 13%, по сравнению с апрелем 2009 г. Причина - в ощутимом росте цен таких составляющих как сахар, масло и яйца. Кроме того, практически за последние три месяца на 8–10% увеличились цены на муку: высшего сорта - до 2200 грн./т, первого - до 1920 грн./т.

Как пишут «Комментарии:», промышленные хлебозаводы, пекарни торговых сетей и мини-пекарни частных предпринимателей в 2010 году выпекут от 1,2 до 1,5 тыс. тонн различных пасх. В денежном выражении объемы праздничных продаж составят приблизительно 35–45 млн. грн.

Кроме того, отмечает издание, традиционно накануне Пасхи на 10-20% поднимаются розничные цены на мясо, хотя у сельхозпроизводителей они остаются сравнительно стабильными: свинина второй категории (живой вес) — 15–15,5 грн./кг, говядина (живой вес) - в среднем по Украине приблизительно 13 грн./кг.

В этот период ожидается и увеличение продаж овощей и фруктов (в пределах 15–20%). Наиболее ощутимо увеличивается потребление огурцов и томатов, которые до самой Пасхи украинцы традиционно почти не покупают. «Сейчас томаты и огурцы на 30–40% дороже, чем в прошлом году, преимущественно из-за того, что Пасха в 2009 году наступила позже», - объяснил руководитель «АПК-Информ: овощи и фрукты» Андрей ЯРМАК. Существует и другая причина резкого роста цен - предпраздничный период совпал с массовым выходом на рынок тепличной продукции (огурцов и томатов) украинского производства. По информации «АПК-Информ: овощи и фрукты», тепличный огурец стоит 16–20 грн./кг (опт), тепличный томат украинского производства - около 19–22 грн./кг (опт), в то время как импортную продукцию можно купить за 12–14 грн./кг (опт). И хотя наличие импортных овощей в некоторой степени сдерживает цены внутри страны, потребители, по данным А.ЯРМАКА, отдают преимущество отечественной продукции. После Пасхи цены на отечественные помидоры-огурцы могут снизиться в среднем на 20–30%.