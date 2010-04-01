Накануне Юморины мэр Одессы призвал к толерантности

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ призвал горожан, которые намереваются принять участие в мероприятиях Юморины-2010, и верующих людей, соблюдающих религиозные традиции, толерантно, с взаимным уважением отнестись к чувствам и правам друг друга 1 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении городского председателя.

"В этом году день проведения Юморины выпал на Страстную неделю. Так иногда случается. Но в многонациональной и многоконфессиональной Одессе праздники, как и люди, всегда мирно соседствовали, несмотря на все различия», – сказал Э.ГУРВИЦ.

Он также отметил, что в нынешнем году городская власть сделала все от нее зависящее, чтобы Юморина прошла организованно, а ее программа была разнообразной и насыщенной. «В особом режиме будут работать милиция, транспортные предприятия, коммунальные службы. Пусть смех будет добрым, а молитва – умной», - подчеркнул мэр.

Напомним, в программе завтрашней Юморины - открытия памятника писателю Константину Паустовскому и выставки карикатур «Улыбки без границ», «Юморинка для детей», выступления мастеров эстрадного жанра «Чисто одесские аттракционы», чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы, презентация программ Фонда поддержки граждан Одессы «Доктор Смех» и черкасской шоу-группы «Промо» «Одессе – с любовью».

После театрализованного открытия Юморины состоятся: акция на Потемкинской лестнице «Одесса против конца смеха», выступление вузовских команд КВН «Аукцион шуток», караоке на Дерибасовской, молодежная «Игра в классики», «Рок-Юморина», карнавальное шествие «Одесса юмором живет», гала-концерт, праздничный фейерверк и молодежная дискотека.