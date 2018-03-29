Как провести Страстную неделю

Страстная неделя начинается 29 марта и завершится праздником Светлого Христова Воскресения, который в этом году христиане западного и восточного обрядов отметят 4 апреля.

Страстная седмица или Страстная неделя - шесть дней Великого поста перед Пасхой, посвященные воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиям на кресте, смерти и погребению.

В эти дни Церковь призывает к переосмыслению своей жизни, к глубокой молитве, смирению и раскаянию, а также избегать веселья и ссор.

Между тем, накануне Пасхи в некоторых регионах Украины разгораются, не шуточные страсти. В частности, в канун Страстного Четверга Одесса разделилась на сторонников и противников празднования Юморины. При этом одна сторона настаивает на соблюдении традиций, другая же, воспринимает решение Одесской городской власти не отказываться от Юморины - как вызов православным, и заверяет, что тех, кто веселится и разжигает страсти в дни Великой скорби, - ожидает кара Божья.

В то же время в Полтавегородская власть с пониманием отнеслась к религиозным чувствам верующих и перенесла фестиваль смеха и студенческий карнавал, который традиционно проходит 1 апреля, - на июнь.

Невзирая на то, в Кривом Рогу руководство предприятия «Сухая Балка» приняло решение усилить конфликт с «Кривбасжелезрудком», и именно в день распятия Иисуса Христа - в Страстную Пятницу, вывести работников на митинг к Криворожскому горсовету. От такого циничного издевательства над исконными христианскими традициями, как это происходит в Кривом Рогу, люди в отчаянии.

Спикер Украинской православной церкви Киевского Патриархата епископ Евстратий (Заря) накануне Пасхи рассказал УНИАН о том, как должен провести эту святую неделю каждый христианин.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАПОЛНЕН СКОРБЬЮ

- Первые три дня Страстной седмицы - это дни, когда в храмах в последний раз в этом году совершается Литургия Преждеосвященных Даров. Это время, когда есть возможность исповедаться и причаститься тем, кто еще не успел этого сделать в течение Великого Поста. Потому что обычно в воскресные и праздничные дни количество исповедников и причастников большое. Причаститься можно и в Чистый Четверг, когда Церковь вспоминает о Тайной вечере, об установлении таинства Евхаристии. Православные по традиции именно в этот день приходят к храму, к исповеди и причастию. Большой Четверг также называют чистым, потому что с этого времени начинается особенное приготовление к Пасхе. И не только внутреннее - через очищение души, исповедь и причастие, но и внешнее - через очищение своего жилища, приготовление его к праздникам. Также в Великий Четверг в православных церквях читаются 12 Страстных Евангелий. На эту службу пытаются попасть как можно больше верующих. Во время чтения Евангелий зажигаются свечи. По традиции, после чтения последнего Евангелия люди не гасят свечи, а приносят их домой, и делают огоньком знак креста на дверных проемах. Верующие стараются, чтобы этот огонь горел до праздника Пасхи.

В Страстную Пятницу христиане всего мира вспоминают распятие Спасителя. Это наиболее суровый постовой день в году, день скорби. В этот день в храмах даже не совершается Божественная Литургия. В среду в храмах выносят плащаницу - изображение Спасителя, которого положат в гроб. Обычно это происходит приблизительно в два часа дня. Поэтому православные в этот день пытаются так обустроить свои дела, чтобы прийти к храму, когда совершается чин захоронения плащаницы, и читаются специальные молитвы, в которых воспеваются страсти Христовы, Его смерть, и трехдневное Воскресение. Поэтому в этот день придется отложить какие-то дела, чтобы прийти в храм и поклониться плащанице, поцеловать ее, помолиться около нее, почтить Спасителя, который ради нас взошел на Крест, пострадал и умер. В Великую Субботу утром совершается Божественная Литургия, которая носит характер предпраздничной. Богослужение начинается в черных богослужебных одеждах, но уже после апостольского чтения алтарь храма и священнослужители появляются в белых одеждах, что символизирует очищение и освящение, обновление человеческой природы через Христово Воскресение.

ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ ХРАМА СИМВОЛИЗИРУЮТ ПЕЩЕРУ, В КОТОРОЙ БЫЛ ПОХОРОНЕН ИИСУС ХРИСТОС

- Как именно происходит праздничная служба в Пасхальную ночь?

- В некоторых храмах уже в субботу вечером проходит освящение пасхальных приношений для тех, кто не сможет это сделать в Пасхальную ночь. Приблизительно в 10 вечера во всех церквях начинают читать Деяния святых апостолов. В 11 вечера начинается Пасхальная полуночница, во время которой читается канон, и в конце священнослужители заносят в алтарь плащаницу с изображением положенного во гроб Спасителя. Ее кладут на престол, после чего начинается Пасхальная праздничная служба. Все собравшиеся выходят на Крестный ход, обходят вокруг храма - торжественно, с песнопениями. Перед закрытыми дверьми храма начинается Пасхальная заутреня - впервые в году священнослужители и хор поют «Христос Воскрес!». Все приветствуют друг друга, двери храма растворяются, и все заходят. Закрытые двери храма символизируют пещеру, в которой был похоронен Господь наш Иисус Христос. Жены-мироносицы очень рано, когда еще было темно, шли к гробу, для того, чтобы помазать тело Спасителя, но увидели ангелов, которые известили о том, что Христос Воскрес: двери гроба открыты, камень отвален. Так же открываются закрытые двери храма и в Пасхальную ночь - все заходят, и происходит Пасхальное Богослужение. Сначала - утреня с Пасхальным каноном, потом - Божественная Литургия. После Литургии, которая приблизительно заканчивается в 3 - 4 ночи, начинается освящение пасхальных приношений. После чего верующие идут к своим жилищам и могут разговляться за Пасхальным столом - начинать есть еду, на которую в пост было наложено ограничение.

В СТРАСТНУЮ НЕДЕЛЮ ЕДЯТ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ - ВЕЧЕРОМ

- Как нужно поститься в Страстную неделю?

- Страстная неделя является неделей сурового поста в честь скорби о распятии Господа. Объем еды ограничивается. По церковному уставу можно употреблять невареную, сырую еду - овощи и фрукты, без масла, один раз в день - вечером. Пост следует держать до субботы включительно, то есть суббота - это последний день поста, когда после богослужения начинается разговение.

- Если христианин не имеет возможности находиться в эти дни в храме, как быть причастным к скорби этих великих дней?

- Нужно сделать все возможное, чтобы, если не все богослужения, то хотя бы основные из них посетить, чтобы достойно приготовиться к встрече Пасхи. Если человек не имел возможность этого сделать - все равно, пусть празднует Пасху - потому что это праздник над праздниками и торжество над торжествами для каждого из нас. Потому что как Христос воскрес, так и мы все воскреснем через воскресенье Христово - вне зависимости от того, верит ли в это человек, не верит ли, исповедует - или не исповедует, ожидает этого, или нет. Но каждый человек воскреснет в последний день - день Страшного Суда Божьего, и в завершении истории этого мира души умершие соединятся с телами.

Если кто-то совсем не имеет возможности прийти на Пасху в храм, то средства массовой информации позволяют приобщиться к службе, хотя бы через трансляцию Пасхального богослужения по радио, телевидению, в сети ли Интернет.

Относительно Страстной недели, то, как и в течение всего Поста, в эти дни нужно больше внимания уделять молитве, чтению духовно полезных книг. Пост заключается в том, чтобы не просто ограничивать себя в еде - а, в первую очередь, бороться с грехами.

ЭТИ ДНИ ПРИЗЫВАЮТ ЗАДУМАТЬСЯ: КАКУЮ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ МЫ СЕБЕ ГОТОВИМ?

- Что нельзя делать в Страстную седмицу крещеному человеку, чего следует избегать?

В течение Страстной Седмицы не следует потреблять алкогольные напитки. Нельзя проводить развлекательные мероприятия. Хотя в этом году 1 апреля выпадает на Страстную Неделю - четверг, христиане не должны принимать участие ни в каких развлекательных мероприятиях по этому поводу. Потому что это время страданий Господних, и, бесспорно, любое веселье, или заострение конфликтов совсем не совмещаются с воспоминаниями о страдании Христа. В это время нужно избегать суетности, ограничить все мирские дела, которые можно отложить, и выделить время, чтобы находиться в храме на богослужениях. Потому что богослужения этого времени являются особенными, они происходят лишь раз в году. Воскресение Христово, с одной стороны является радостным праздником, потому что мы радуемся, что смерть не является вечной, а преодолена через Воскресенье, и придет время, когда мы воскреснем для жизни вечной. А пока Страстная неделя призывает нас задуматься над тем, что нас ожидает, какую вечную жизнь мы себе готовим. Блаженную ли - в единстве с Богом, страдальческую ли - в отдаленности от него в результате греховной жизни. Поэтому Страстная неделя - это особенное время для раскаяния, для поста, исповеди и причастия. Потому что в эти дни мы вспоминаем страдания Спасителя, вспоминаем какой дорогой ценой мы выкуплены, и должны это ценить.

ТОЛЬКО КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ НЕ ТРОГАЮТ СТРАДАНИЯ ХРИСТА

- В этом году накануне Пасху в Украине обострились две конфликтных ситуации - в Одессе и в Кривом Рогу. В Одессе городская власть, невзирая на заявления православных, не отменила Юморину в Страстной Четверг. Другая ситуация - в Кривом Рогу: конфликт между ОАО «Кривбасжелезрудком» и ОАО «Сухая Балка» в использовании железнодорожных путей. И руководство «Сухой Балки» намеревается вывести работников на митинг к Криворожскому горсовету... в Страстную пятницу, 2 апреля.

- Мы несем ответственность только за то, что в наших силах, в нашей власти. Если то, что происходит, от нас не зависит, то мы за это ответственности не несем, а несут те, от кого зависит, быть ли этим событиям. Церковь же призывает проводить Страстные дни в святости, в набожности, в благочестии. Но если внешние силы противостоят этому, то люди не должны впадать в отчаяние. Потому что сами события страданий Христовых показывают, что Господь шел отдать себя в жертву за грехи людей, а люди в это время насмехались, били Его по щекам, требовали Его смерти, хотя Он никакого зла им не причинил. Поэтому нет ничего странного, что в то время, когда все вспоминают важнейшие события истории христианства, внешний мир начинает возмущаться, возникают конфликты и недоразумения. Но если есть возможность не принимать участие, или не проводить эти акции - если человек не находится в вынужденном состоянии, то она должен от подобного отдаляться. В конечном итоге, каждый человек отвечает сам за себя. То, что все грешат, не снимает персональную ответственность за грех с каждого, и у каждого человека есть право выбора. Человек должен выбирать, что для него важнее. И если человек делает правильный выбор, то он может и найти возможность для того, чтобы этот правильный выбор реализовать. Только каменное сердце не пошевелится, когда слышит о страданиях Христа, о том, как Он был предан, несправедливо осужден и распят на кресте. И когда все это мы вспоминаем, то сердце наше тронуто, и мы наполняемся теми благочестивыми чувствами, которые надлежит иметь каждому христианину.

НАКАНУНЕ ПАСХИ ЛУКАВЫЙ ДУХ ТОЖЕ ИСКУШАЕТ

- Выходит, накануне Пасхи таки акции, как будто искушения, будто нечистый дергает людей на грех - прибегать к веселью, или разжигать конфликты?

- Бесспорно, накануне Пасхи лукавый дух тоже соблазняет. Когда-то в советские времена накануне праздника Воскресения устраивали антирелигиозные митинги. Позже в эти дни уже так открыто не нападали на Церковь, но устраивали коммунистические субботники - в честь дня рождения Ленина, или еще по поводу чего-то. Для того чтобы людей заставить не праздновать великий праздник, а работать. Такие искушения бывают и в настоящий момент. Например, в 2007 году как раз на это время пришлось обострение политического противостояния: когда произошел роспуск Верховной Рады Украины и забурлили политические страсти. Церковь же все это оставляет миру, а в это время молится и вспоминает о важнейшем - о страдании, смерти и Воскресении Спасителя. Все светское - временное, а Господь Иисус Христос, его заповеди, жизнь по этим заповедям - это есть то, что открывает нам вечность.

- Как Церковь относится к таким инициативам, и что делать в таком случае работникам, которые из-за отказа участвовать в митинге могут потерять работу?

- Если человек вынужден присутствовать на подобных митингах, то полностью может внутренне оставаться отсутствующим на таком мероприятии, то есть не отдаваться ему душой. Молиться можно где угодно, и не в храме. Для этого можно не знать наизусть все церковные молитвы, достаточно короткой: «Господи помилуй!». И у себя в сердце, в душе говорить и вспоминать о Спасителе, о его страдании.

- Может ли Церковь повлиять на подобные ситуации, посодействовать избежанию конфликтов в Страстную неделю?

- Повлиять на таких руководителей Церковь не может. Только их совесть, сознание может подсказывать им, как следует делать правильно. Нам остается лишь одно - чтобы Господь дал нам понимание, как нам правильно действовать. С одной, и с другой стороны конфликтной ситуации. Потому что все мы как люди можем ошибаться и делать что-то из-за непонимания. Не нужно видеть ни в ком врагов. Христианам следует молиться за всех, а за тех, кто испытывает искушения, - особенно, чтобы Господь помог им эти искушения преодолеть.

Анна ПРОСКУРА, УНИАН