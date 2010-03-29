Сегодня у христиан всего мира начинается Страстная неделя

Страстная неделя начинается 29 марта и завершится праздником Светлого Христова Воскресения, который в этом году христиане западного и восточного обрядов отметят 4 апреля.

Страстная седмица или Страстная неделя – шесть дней Великого поста перед Пасхой, посвященные воспоминанию о последних днях земной жизни Иисуса Христа, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

На Страстной неделе православные соблюдают особо строгий пост. В первые три дня верующие употребляют один раз в день сырые овощи с хлебом и воду (согласно церковному уставу. – УНИАН). В четверг этой недели по уставу позволяются вареные овощи с растительным маслом. В Страстную пятницу предписывается воздержание от пищи, а в Великую субботу - позволяется немного хлеба с водой.

В церквях в эти дни совершаются особые богослужения. Каждый день этой недели называется Великим и посвящен одному из евангельских предпасхальных событий.

В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, как прообраз преданного за 30 сребреников Христа. (Братья продали Иосифа в Египет за 20 сребреников, сказав отцу, что его растерзали дикие звери. - УНИАН). В понедельник Страстной седмицы служится молебен, полагающий начало церковному чину мироварения. Миро - это особая смесь 50 веществ на основе оливкового масла, душистых трав и благовонных смол. Миро считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве миропомазания, завершающем таинство крещения, и при освящении новых престолов храмов. Готовится миро только раз в году - с понедельника по среду на Страстной неделе, при этом освящается в четверг.

Миро упоминается в Новом завете. Именно жены-мироносицы, пришедшие ко гробу Иисуса Христа, удостоились первыми узнать о том, что Христос воскрес из мертвых.

Во вторник Страстной недели верующие вспоминают, как Христос учил в Иерусалимском храме, и народ почитал Его за пророка, а первосвященники и старейшины хотели напасть на Него, но не решались.

Великая среда - день предания Иисуса на страдания и смерть. В этот день особо вспоминается евангельское событие: когда совет первосвященников и книжников решил взять Христа хитростью и убить Его, в селении Вифания в доме Симона прокаженного, где остановился в ночь на среду Иисус, при этом некая "грешница" возлила драгоценное миро на Его главу. Тем самым, как сказал Христос, она приготовила Его к погребению. Здесь же Иуда решил предать своего Учителя. Поэтому в церковной службе в среду Страстной седмицы прославляется "грешница" и осуждается сребролюбие и предательство Иуды. В этот день на вечерней службе все верующие стараются исповедаться.

Особо торжественными и скорбными для верующих являются последние дни Седмицы. В Великий четверг богослужения посвящены четырем важнейшим евангельским событиям: Тайной вечере, на которой Господь установил таинство Святого Причащения, омовению Господом ног ученикам в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитве Спасителя в Гефсиманском саду и предательству Иуды. В этот день на Литургии вспоминают установление таинства причащения Тела и Крови Христовых - евхаристии (от греческого "благодарение"), а вечером в церквях читаются 12 страстных Евангелий.

Великая пятница - самый скорбный день церковного года, потому что именно в пятницу Иисус был распят и умер на Кресте, искупая человеческие грехи. В день Великой пятницы верующие вспоминают крестные страдания и смерть Спасителя.

Утром в пятницу Иисус был предан языческим властям. Понтий Пилат мог освободить Иисуса, но из опасений за свою карьеру согласился казнить невиновного. Христос совершил свой крестный ход на Голгофу и был распят вместе с двумя разбойникми.

В субботу, согласно учению Церкви, тело Христа "пребывало во гробе", но душою Спаситель сошел в ад и вывел из него души праведников. В Субботу в Иерусалиме каждый год накануне православной пасхи паломники со всего мира встречают схождение благодатного огня на Гроб Господень.

Согласно традиции, в течение Страстной недели следует наводить чистоту. В эти дни убирают дворы, углубляют колодцы, покрывают известью дома, моют окна, стирают одежду и ковры.