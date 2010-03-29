В Полтаве отменили Юморину

Городской совет Полтавы отменил фестиваль смеха и студенческий карнавал, традиционно проходящий 1 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение властей города связано с тем, что в этом году 1 апреля выпадает на Страстную неделю Великого поста и приходится на Чистый четверг.

Учитывая обращение к властям епископа Полтавского и Миргородского ФИЛИППА, горсовет решил, что массовые гуляния и другие развлекательные акции могут оскорбить чувства православных жителей Полтавы, отмечается в сообщении пресс-службы.

Карнавал и фестиваль смеха решено провести в июне. Таким образом, эти мероприятия совпадут с традиционным Праздником галушек.

Как сообщал УНИАН, 2 марта митрополит Одесский и Измаильский УПЦ (МП) АГАФАНГЕЛ обратился к мэру Одессы Эдуарду ГУРВИЦУ с просьбой перенести первоапрельский праздник - День смеха, время проведения которого в этом году припадает на Страстной Четверг, когда вспоминается Тайная вечеря и установление Христом Божественной литургии.

Однако мэр ответил, что не намерен отменять или переносить ежегодную первоапрельскую Юморину.