Президента просят пока не трогать Закон о свободе совести и вероисповедания

Общественная организация «Институт религиозной свободы» 17 марта направила Президенту Украины Виктору Януковичу обращение, в котором обратила внимание Главы государства на позицию конфессий Украины относительно порядка усовершенствования законодательства Украины о свободе совести и религиозных организациях, о чем информирует веб-сайт Института религиозной свободы.

В документе в частности цитируется содержание обращения Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций к Президенту Виктору Ющенко, направленного в октябре пришлого года. Тогда главы конфессий Украины отмечали, что для них актуальным остается вопрос согласования и принятия в качестве законодательного акта проекта Концепции государственно-конфессиональных отношений в Украине, разработанного рабочей группой при участии конфессий, Центра им. Разумкова и народных депутатов Украины.

По мнению членов Совета Церквей, только после этого возможно поднятие вопроса о внесении изменений или утверждении новой редакции Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

В связи с этим, Институт религиозной свободы обратил внимание новоизбранного Президента Украины на просьбу глав украинских Церквей и религиозных объединений – изъять из приоритетных задач на 2010 год, определенных в п.1.1.1.4 указа Президента Украины № 92/2010 от 03.02 .2010 года, требование о необходимости разработки и утверждения изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (как его новой редакции, так и изменений в отдельные основополагающие статьи).

При этом Институт религиозной свободы заявил, что разделяет мнение членов Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций о том, что в настоящее время основные усилия Правительства по совершенствованию законодательства в этой сфере целесообразно направить на согласование вышеупомянутого проекта Концепции государственно-конфессиональных отношений Украины, принятие которого в качестве закона поддерживают основные конфессии Украины.



