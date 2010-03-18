Госдепартамент США дал оценку уровню религиозной свободы в Украине

Бюро по вопросам демократии, правам человека и труду Госдепартамента США 11 марта опубликовало ежегодный Доклад о состоянии прав человека в мире за 2009 год, в том числе в отношении Украины. Среди вопросов, затронутых в документе, анализируется процесс реституции церковной собственности, а отдельный раздел посвящен вопросам свободе религии в Украине, сообщает Институт религиозной свободы.

В докладе, доступном на английском языке, среди наибольших нарушений прав человека в Украине упоминаются заявления о серьезных злоупотреблениях милиции, тяжёлые условия в тюрьмах, произвольное и длительное заключение под стражу до начала судебного процесса, неэффективная и коррумпированная судебная система, инциденты антисемитизма, а также факты широкого распространения коррупции в органах исполнительной власти и в обществе.

В категории «Свобода религии» главы 2 «Соблюдение гражданских свобод» Доклада указано, что Конституция и законодательство Украины предусматривают свободу религии, и правительство в целом защищало это право. При этом некоторые меньшинства и нетрадиционные религии испытывали трудности в регистрации, в приобретении и аренде собственности.

Госдепартамент США констатирует, что в Украине отсутствует какая-либо формальная государственная религия, однако местные власти время от времени поддерживали религиозное большинство в своих регионах.

В Докладе отмечено, что представители нескольких конфессий выразили удовлетворение работой Госкомнацрелигий Украины в 2009 году.

При этом в документе упоминаются жалобы представителей Украинской греко-католической церкви на нежелание городских властей в Киеве, Киевской области, Житомире, Ялте, Симферополе и Евпатории выделять землю для постройки храмов верующими этой конфессии.

В течение года еврейская община снова выразила беспокойство по поводу отказа местных властей Львова переместить Краковский рынок, расположенный на земле древнего еврейского кладбища, которая подвергается периодическому рытью для установки новых киосков, что нарушает неприкосновенность (священность) этой земли. В тоже время власти Львова утверждали о невозможности переместить рынок, поскольку некоторые из зданий являются частной собственностью.

По мнению Госдепартамента США, законодательство Украины ограничивает деятельность иностранных религиозных организаций и достаточно узко определяет допустимые действия духовенства, проповедников, учителей и других представителей иностранных религиозных организаций, которые не являются гражданами страны. При этом в Международном отчете подчеркивается, что, не смотря на это, отсутствовали какие-либо сообщения, что власти в Украине в течение года использовали действующее законодательство с целью ограничения деятельности таких религиозных организаций.

Госдепартамент США отметил, что в 2009 году Правительство Украины поощряло межконфессиональное взаимопонимание путем проведения частых консультаций со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, члены которого представляют вероисповедания более чем 90 % религиозно-активного населения страны. Кроме этого, в Докладе обращено внимание на то, что областные госадминистрации и местные религиозные лидеры в большинстве регионов Украине также сформировали региональные советы церквей и религиозных организаций.

Среди законодательных новаций документ упоминает о том, что 15 января 2009 года Парламент принял законодательные поправки, которые предоставляют зарегистрированным религиозным организациям право на долговременное использование земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

Оценивая работу Кабинета Министров Украине в 2009 году, Госдепартамент США отметил, что 25 марта Правительство уменьшило арендные ставки на использование государственной собственности, в том числе и для религиозных организаций, до 45 % действующего размера арендной платы. 5 августа Кабинет Министров принял постановление, облегчающее регистрационные процедуры для иностранных священников, посещающих страну. 3 сентября Правительство приняло решение об уменьшении тарифов на природный газ для религиозных организаций до уровня тарифов населения.

Говоря о возвращении собственности, отобранной у религиозных групп во времена советской власти, было отмечено, что этот процесс имеет ряд проблем и продолжается в медленном темпе, частично вследствие экономической ситуации в стране. Кроме того, как указано в Докладе, соперничество среди представителей местного самоуправления за определённые объекты собственности усложнило осуществление реституции культового имущества для христиан, евреев и мусульманского сообщества.

Также отмечается, что в течение 2009 года Государственный комитет Украины по делам национальностей и религий не сообщал о продвижении процесса возвращения церковной собственности. Ранее, данный Комитет заявил, что большинство зданий и объектов уже были возвращены религиозным организациям, а оставшиеся объекты реституции, были заняты государственными учреждениями, являлись историческими достопримечательностями или были переданы в частную собственность. Госкомнацрелигий также заявил, о нехватке бюджетного финансирования для целей перемещения организаций, занимающих эти здания, и при этом отметил, что заявки конфессий на возвращение отдельных объектов реституции часто попадали под юрисдикцию органов местного самоуправления.

Более подробно свой взгляд на состояние религиозной свободы в Украине Госдепартамент США изложил в Международном отчете о свободе вероисповедания за 2009 год.