В Чернигове крыши соборов расчистили от снега

Крыши черниговских соборов от снега расчистили специалисты-альпинисты.

Об этом сообщил УНИАН ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей ЧЕРНЯКОВ.

По его информации, работникам заповедника придется ежедневно отбрасывать снег, чтобы уберечь древние сооружения от влажности. Но для того, чтобы убрать снег на крышах древних соборов, нужные альпинисты. Руководство заповедника обратилось за помощью в ремонтно-строительную компанию "Вертикаль", работники которой имеют незаурядный опыт работы на высотных сооружениях.

Два дня на Спасо-Преображенском и Борисоглебском соборах работали альпинисты, очищая достопримечательности архитектуры от снега.