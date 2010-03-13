В четвертое воскресенье Великого поста - память святого Иоанна Лествичника

В четвертое воскресенье Великого поста Православная Церковь чтит память святого преподобного Иоанна Лествичника — игумена горы Синайской. Великий подвижник конца VI — второй половины VII века оставил духовное творение - «Лествица» (в переводе с церковнославянского - «лестница»).

Святой преподобный Иоанн написал книгу более двенадцати столетий назад для монахов Синайской горы, и до сего дня она остается настольной книгой, в которой собраны знания о духовной жизни, о жизни в Боге.

«Лествица» святого Иоанна состоит из тридцати глав. Каждая из них посвящена той или иной добродетели, которой надлежит достичь христианину, или, напротив, тому или иному пороку, от которого необходимо освободиться.

На Божественной Литургии в четвертое воскресенье Великого поста читаются слова из Нагорной проповеди Спасителя, заповеди блаженства (Мф. 5; 3-12). Эти заповеди и есть лествица духовного восхождения. Святой Иоанн Лествичник в книге подчеркивает, что в жизни христианина важны простота и смирение.

Святая Церковь в четвертое воскресенье Великого поста напоминает о том, что человек в своей земной жизни должен исполнять заповеди Господа, восходя по этой лествице.