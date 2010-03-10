На сайте РПЦ МП размещен каталог изданий, не рекомендованных к распространению в храмах

На сайте Издательского Совета РПЦ МП размещен обновляемый каталог изданий, не рекомендованных к распространению через систему церковной (епархиальной, приходской, монастырской) книжной сети, сообщает "Патриархия.Ru".

В каталоге предусмотрена возможность упорядочить список изданий по наименованиям, именам авторов, издательствам, году выхода в свет, а также по году рецензирования Коллегией по рецензированию и экспертной оценке Издательского Совета.

В настоящее время в список включены восемь книг. Это, в частности, такие издания, как "Целомудрие и телегония. Православная Церковь и современная наука о проблеме генетических инверсий", книга В.А. Крашенинниковой "Ах, мама-маменька…" о "чебаркульском отроке Вячеславе", "Чудеса последнего времени" иеромонаха Трифона, "Блюдите убо, како опасно ходите" архимандрита Петра (Кучера) и др..

Как сообщили в Издательском Совете, решения о недопустимости распространения в церковной книжной сети перечисленных в каталоге изданий были приняты на заседаниях Коллегии по рецензированию и экспертной оценке, состоявшихся 11 и 25 февраля. Основанием для принятия решений стало наличие в указанных книгах утверждений, противоречащих вероучению Православной Церкви.

На предстоящих заседаниях экспертной коллегии, которые проводятся раз в две недели, будут рассмотрены результаты экспертизы по ряду других околоцерковных изданий.