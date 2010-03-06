Православная церковь отмечает середину Великого Поста - Крестопоклонную неделю

Православная церковь 7 марта отмечает середину Великого Поста - Крестопоклонное воскресенье.

Начало традиции поклонения Кресту Господню было положено во времена первых христиан, когда на Крестопоклонную Неделю в Константинополе выносился подлинный Крест, на котором был распят Христос. По преданию величайшая христианская святыня была найдена императрицей Еленой в Иерусалиме. Во времена крестовых походов в XIII веке святыня пропала.

Ныне, накануне праздника, вечером на всенощном бдении во всех православных храмах Крест Господень выносится для поклонения для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Христа воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста.

Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".

При поклонении Кресту в церквях поют: "Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим".

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – укрепление верующих, крест – ангелов слава и демонов язва». Так объясняет одно из церковных песнопений значение креста для всего мира. «Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, по-царски подписал нам прощение грехов» – говорится в одной из стихир праздника.

Крест пребывает в центре храма для поклонения в течение недели до пятницы, и перед Литургией вносится обратно в алтарь.

Напомним, что Великий пост начался в этом году 15 февраля и продлится до 4 апреля - праздника Воскресения Христова.

Церковь выставляет, в середине Четыредесятницы, верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Поклонение Кресту продолжается и на четвертой неделе поста – до пятницы, и потому вся четвертая неделя называется крестопоклонною.

