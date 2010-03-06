В центре Львова состоится молитвенный Крестный ход

7 марта центром Львова пройдет молитвенная Крестная дорога, которая начнется в 16.00 возле храма св. Архистратига Михаила и завершится на площади перед Собором Святого Юра. Об этом сообщили УНИАН во Львовском городском совете.

Как рассказал в комментарии УНИАН отец Орест ФРЕДИНА, «Крестную дорогу во Львове проводят уже много лет подряд в Крестопоклонное воскресенье, когда проходит половина Велкого поста».

В молитвенной Крестной дороге могут принять участие все желающие львовяне и гости города, чтобы «набраться благодати Господней в Великий пост - время, когда мы Богу отдаем десятину своего годового времени», - отмечается в сообщении.