Патриарх Кирилл: «Животные стремятся насытиться… у человека – другие стимулы»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молодых ученых к самоограничению во имя науки. «Наука – одно из глубочайших проявлений нашей духовной природы... Наука часто связана с подвигом, с аскетизмом, с самоограничением», – сказал патриарх, передает РИА Новости.

По его словам, только «полная посвященность делу выводит человека на передовые рубежи, в том числе и науки». «Речь идет не о карьеризме, а о победе над самим собой», – сказал предстоятель РПЦ. Именно стремление к этой победе, по его словам, движет всем.

Патриарх отметил, что его знакомому Федору Конюхову, знаменитому путешественнику, который ранее учился в семинарии, нужно пройти на лодке Атлантический океан, чтобы победить себя, а для другого его знакомого не меньшим подвигом будет остаться на ночь в загородном доме, выключив свет. «У каждого свой уровень, свой потолок. Но самое важное – чтобы мы пытались поднять этот потолок, эту планку», – заявил первосвятитель. «Животные стремятся насытиться и продолжить свой род, у человека – другие стимулы», – отметил он.