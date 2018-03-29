Киево-Русская миссия свв. Кирилла и Мефодия и первое (Аскольдово) крещение Руси (ч.1)

Сегодня мало у кого вызывает сомнение факт распространения христианства в землях Киевской Руси задолго до того, как его принял и официально утвердил государственной религией св. князь Владимир (980–1015). Многие зарубежные и отечественные источники свидетельствуют о том, что первое просвещение светом Христова учения на Руси произошло в IX веке, когда принял крещение последний наследник Киевой династии – Аскольд, Великий князь (каган) Киевский (далее - в древнерусском написании — князь Оскольд, Оскольдово Крещение Руси. - "УНИАН-Религии"). Ряд средневековых источников, среди них и Киевский Синопсис, сообщают, что Оскольд был последним представителем местной династии князя Кия. Ссылаясь на эти летописные свидетельства, акад. А. Шахматов считал не подлежащим сомнению факт славянского происхождения кн. Оскольда. Среди исследователей XX в. эту мысль разделял акад. М. Тихомиров, а акад. Б. Рыбаков, в подтверждение славянского происхождения князя, имя Осколд выводил от названия реки Оскол, в связи с чем, по его мнению, правильным будет употреблять не “Аскольд”, а именно “Осколд”, как это встречается в древнерусских летописях (или “Осколод” – как указывается в Никифоровской летописи XV в., Супрасльской летописи XVI в. или средневековой польской хронике М. Стрыйковского) * (см. прим.). О славянском происхождении князя Оскольда свидетельствуют также польские средневековые хроники Яна Длугоша (1415-1480), Матвея Меховского (1457-1523), Матвея Стрыйковского (1547-1593) и других, где сообщается, что “после смерти Кия, Щека и Хорива, наследуя по прямой линии, их сыновья и племянники много лет властвовали у русинов, пока наследство не перешло к двум родным братьям Оскольду и Диру. Однако для нас наибольший интерес представляет даже не происхождение этих легендарных властителей Древней Руси, но факт принятия ими христианства, что произошло на целое столетие раньше окончательного утверждения христианства на Руси при Св. кн. Владимире Великом.

Крещение Великого князя Оскольда Киевского

«Повесть временных лет», Никоновская летопись и другие источники повествуют, как киевские князья Оскльд и Дир, воспользовавшись отсутствием в Константинополе византийского императора Михаила III (850-867), подошли с флотом в 200 кораблей к столице «мировой империи» и разрушили ее окрестности, хотя самого города так и не взяли. Благодаря чуду Влахернской Ризы Богородицы, которую патриарх Фотий после молебна опустил в море, поднялась буря и уничтожила «безбожных Русы корабли». Аналогичное свидетельство о походе Оскольда мы находим и в болгарской рукописи Хронографа Георгия Амартола, копия которой, дошедшая до нас, была сделана не на Руси, а в сербском Афонском монастыре Хиландаре.

Св. Патр. Фотий и император Михаил опускают в море ризу Влахернськой Ризы Божией Матери во время облоги Константинополя армиями Оскольда Киевского

Эти краткие упоминания в «Повести» и «Хронографе» дополняют ценные византийские свидетельства, в частности, Хронику Симеона Логофета и сообщение Никиты Пафлагонского, Льва Грамматика, Георгия Мниха, Сократителя Симеонова, Последователя Феофана, Георгия Кедрина, Зонары, Глики и других. Важным источником по этому вопросу служит также византийская хроника Монассии, которую в 1894 г. опубликовал Франц Кюмон: в ней указывается даже точная дата нападения Руси на столицу Византии – 18 июня 860 года. Выдающийся литургист Н.Ф. Красносельцев, изучая Типик Великой церкви IX в. также обнаружил в рукописи сообщение о тех событиях, в том числе запись об осаде Константинополя русичами в июне 860 г. Однако наиболее ценными источниками служат свидетельства очевидца – Патриарха Фотия Великого (858-867; 878-886). Святитель Фотий свидетельствует об этом нападении в двух проповедях (гомилиях): первую он произнес в Софийском кафедральном соборе во время осады города, а вторую – после снятия осады. Их дополняет «Окружное послание» Патриарха Фотия к Патриархам Востока 866 года, в котором дается не только характеристика русичей и упоминание об их нападении на Константинополь, но и сообщается, что русские князья, устрашенные чудом Божией Матери, отказались от язычества и, признав истинность веры Христовой, изъявили желание креститься. Кроме того, согласно свидетельствам Святого Фотия, цесарь Михаил III послал в Киев православного епископа и священников, и на Руси даже была основана отдельная епархия…

Среди отечественных письменных источников свидетельство о Крещении Киевской Руси во времена кн. Оскольда сохранила Никоновская летопись. Это свидетельство помещено в той ее части, которая была составлена, как считают Б.А. Рыбаков, М.Ю. Брайчевский и др. исследователи, на основе «Оскольдовой летописи». «Сотвори же мирное устроение с прежереченными Русы, и преложи сих на христианство, и обещавшися креститися, и просиша архиерея, и посла к ним царь».

Те знамения, которые Господь и Матерь Божия явили русскому войску под стенами Царьграда, свидетельствовали как о необыкновенном величии истинной веры Христовой, так и о важной христианской миссии, которую должна была перенять Русь от Византии – единственной на то время хранительницы истинного христианства. Это с искренней верой было осознано Великим князем (каганом) Киевским Оскольдом, и домой он вернулся уже с новой миссией…

Великий Князь Оскольд Киевский

По возвращении в Киев после неудачного похода на Константинополь, Оскольд отправляет в Византию послов, которые заключили с императором мирный договор и просили послать в Киев ученого христианского миссионера – епископа. По мнению академика В. Ламанского, В. Пархоменко, А. Карташева и других, этим первым миссионером был именно Св. Мефодий, который вместе со своим братом Св. Кириллом и их учениками, совершил крещение русичей и представителей некоторых других восточнославянских племен. Это утверждение вполне логично, поскольку основано на исторических фактах. Прежде всего, это рассказы о чуде со Св. Евангелием, брошенным христианским миссионером в огонь и не сгоревшем, в результате чего много язычников, пораженных чудом, приняло крещение. Согласно Никоновскому летописному списку, который, повторимся, был составлен на основе остатков «Летописи Оскольда» IX в. и других древних летописных источников, это чудо произошло в Киеве во время правления Оскольда, а Кольбертинские анналы и другие источники свидетельствуют, что произошло оно со Св. Кириллом, миссионерская проповедь которого приходится на времена правления этого киевского князя. Именно по его просьбе Св. Патриарх Фотий в 860 - 861 гг. отправляет в Киевскую Русь, которая в те времена, возможно, еще пребывала в военно-династическом союзе с хазарами, Свв. Кирилла и Мефодия в составе хазарского посольства. Свв. Кирилл и Мефодий, апостолы славян, на бергах Днепра и совершили свою миссию по обращению языческих племен во святую веру Христову.

«Когда этот епископ прибыл в столицу руссов, – свидетельствует Константин Багрянородный (919-959), — царь руссов поспешил собрать вече. Тут присутствовало великое множество простого народа, а председательствовал сам царь со своими вельможами и сенаторами, которые по долгой привычке к язычеству более других были к нему привержены. Начали рассуждать о вере своей и христианской; пригласили архипастыря и спросили его, чему он намерен учить их. Епископ разверз Евангелие и стал благовествовать пред ними о Спасителе и Его чудесах, упоминая вместе о многоразличных знамениях, совершенных Богом в Ветхом Завете. Руссы, слушая благовестника, сказали ему: "Если и мы не увидим чего-либо подобного, особенно подобного тому, что, по словам твоим, случилось с тремя отроками в пещи, мы не хотим верить". Не поколебался служитель Божий, но, вспомнивши слова Христовы: Аще чесо просите во имя Мое, Аз сотворю (Ин. 14, 14); веруяй в Мя, дела, яже Аз творю, и той сотворит (Ин. 14, 12), разумеется, в том случае, когда это просится не для тщеславия, а для спасения душ, смело отвечал язычникам: "Хотя и не должно искушать Господа, однако, если вы искренно решились обратиться к Нему, просите, чего желаете, и Он все исполнит по вашей вере, как мы ни ничтожны пред Его величием". Они просили, чтобы повергнута была в огонь, нарочито разведенный, самая книга Евангелия, давая обет непременно обратиться к христианскому Богу, если она останется в огне невредимою. Тогда епископ, возведши очи и руки свои горе, воззвал велегласно: "Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Прослави и ныне святое имя Твое пред очию сего народа", — и вверг священную книгу Завета в пылающий костер. Прошло несколько часов, огонь потребил весь материал, и на пепелище оказалось Евангелие совершенно целое и неповрежденное; сохранились даже ленты, которыми оно было застегнуто. Видя это, варвары, пораженные величием чуда, немедленно начали креститься».

Византийские источники свидетельствуют, что чудо с несгораемым Евангелием совершили именно Свв. Кирилл и Мефодий. Так, в одной из греческих рукописей, хотя вначале ошибочно и смешиваются обстоятельства крещений 861 и 988 годов, то есть при Оскольде и Владимире, далее отчетливо описывается исключительно первое крещение русичей. В этой рукописи сообщается об отправке императором к русичам епископа, совершении им чуда с Евангелием и массовое крещение язычников. Однако наиболее ценным здесь является свидетельство, что вместе с епископом к русичам были посланы двое знаменитых ученых мужей, Кирилл и Афанасий, которые, «видя, что руcсы не понимают греческого алфавита, и опасаясь, чтобы за неумением писать и читать они вскоре не отпали от веры, начертали для них тридцать пять букв, которые называются: аз, буки, веди и проч. и при пособии которых руссы и доныне остаются непоколебимы в познании христианской веры». Таким образом, киево-русская миссия апостолов славян 860-863 гг. действительно могла иметь место.Апостолы славян Свв. Кирилл и Мефодий. Фреска монастыря Св. Наума, Болгария

Апостолы славян Свв. Кирилл и Мефодий. Фреска монастыря Св. Наума, Болгария

«Когда же выслушали каган и вельможи его сладкие и уместные слова, то сказали ему: “Послан ты нам самим Богом для назидания нашего. Изучил ты с Его помощью все книги Его и все разъяснил нам по чину, досыта насладив нас медоточивыми словами из святых книг. Хоть и неученые мы люди, но верим, что ты от Бога”». «Крестилось же тогда около двухсот человек, отказавшись от языческих мерзостей и беззаконных браков. А каган написал цесарю: “Послал ты нам, владыка, мужа, растолковавшего нам смысл христианской веры. Святой он и словами, и делом. И, познав истинность веры сей, повелели мы всем креститься добровольно, надеясь достигнуть того же, что и вы. Все мы – друзья царства твоего и готовы служить тебе всюду, где пожелаешь”» – говорится в житии Св. Кирилла.

В житии Свв. Кирилла и Мефодия отмечается, что они крестили язычников – кагана хазар и его людей, из чего некоторыми историками был сделан вывод, что братья крестили хазарские племена. Это мнение опровергается тем фактом, что хазары по своему вероисповеданию на то время были не язычниками, а монотеистами (главным образом иудеями), а иудаизм уже долгое время был официальной религией Хазарского каганата. К тому же, хазаро-еврейские каганы настолько фанатично были привержены своей вере, что именно в эти времена жестоко преследовали христиан и вели в стране религиозные войны. Совершенно очевидно, что от Св. Кирилла крестились тогда не хазарские, а какие-то другие, по-видимому древнерусские славянские племена. Свв. Кирилл и Мефодий незадолго до миссионерского путешествия в Киевскую Русь действительно ездили в составе хазарского посольства в г. Итиль, возможно даже принимали участие в диспуте с иудейскими первосвященниками, однако та миссия была сугубо дипломатической и, к слову, оказалась неудачной. Об этом в письме к Хасдаю Ибн-Шафруту свидетельствует и хазаро-еврейский каган Иосиф. Никакого обращения хазарского кагана в христианство в 860-861 годах, о котором идет речь в позднейших редакциях жития Св. Кирилла, история не знает. Да его и не могло быть… Со времен принудительного введения в Хазарии иудаизма наизлейшим врагом каганата считалась Церковь Христова. От недавней необычайной веротерпимости в каганате не осталось и следа. Таким образом, бесспорно, речь может идти лишь о крещении восточно-славянских языческих племен, которые долгое время пребывали в тесном военно-политическом союзе с языческой Хазарией, и только по ошибке, по старой памяти, были названы позднейшими авторами жития Св. Кирилла “хазарами”. К тому же, киевский монарх Оскольд, как и хазарские правители, носил титул “каган”, что определенным образом также могло повлиять на путаницу в позднейших списках жития. Подтверждение этой версии можно найти во многих источниках. Об этом в несколько завуалированном виде говорится в «Истории Руссов», автор которой, архиеп. Георгий (Конисский), использовал старинные рукописи, не сохранившиеся до нашего времени. Аналогичные утверждения о родственности хазар и руссов и раннем крещении русичей мы встречаем также у гетмана Пилипа Орлика в его Конституции 1710 года. Подобные упоминания во многих источниках некоторые исследователи считают ошибкой или припиской. Но в любом случае мы не должны оставлять эту информацию без внимания.

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* (Прим.)

О происхождении имени Оскольд в науке существует несколько версий. Некоторые ученые видят в этом имени скандинавское окончание, как в именах Хескульд и Аскель. Суфикс «алд» существует также в кельтских именах и означает «высокий». Г. Магнер, защищая славянскую этимологию имени Оскольд, предполагал, что это имя происходит от славянского слова «сколдырить» (сколдыра, осколдырился) в смысле сохранять, копить, приберегать. Иные исследователи в подтверждение славянского происхождения имени Оскольд выводили его от слов «оскал», «сокол» или даже «кол» и «коло» (круг). Существует также версия венгерского происхождения имени Оскольд, как и самого князя. Правда, последняя версия не имеет достаточных оснований.

Однако наиболее убедительной выглядит версия славянского происхождения имени князя. Согласно этой версии, имя "Оскольд" ("Осколод") созвучно с местным причерноморским названием скифских племен – «сколоты» («сколоды»), что по Геродоту означает "царские". В Никоновской летописи, Киевском Синопсисе и других источниках эта форма имени передается как "Осколд", в Никифоровской и Супрасльской летописях, а также средневековой польской хронике М. Стрыйковского – как "Осколод". Д. Иловайский, Б. Рыбаков, М. Брайчевский и другие историки происхождение имени киевского князя выводили от названия рек Оскол и Ворскла, сохранивших в себе память об обитавших здесь когда-то скифах-сколотах. Так акад. Б. Рыбаков, аргументируя свое мнение, отмечал, что в древности название реки Ворскла писалось несколько иначе: «Ворскла – летописный Вороскол; вторая часть слова "...скол" может быть связана с самоназванием "сколоты", а первая – "воръ..." означает в древнерусском языке "забор", "ограду". В целом наименование пограничной реки можно перевести как “ограда сколотов”, что вполне согласовалось бы со словами Геродота» [Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси / Три царства сколотов (обряды, верования). - М.: Наука, 1988. - С. 49-50]. Акад. Рыбаков Вороскол считал «южной границей» скифов-сколотов, тогда как реку Оскол он называет их «восточным рубежом».

Размышляя об имеющейся связи между именами Сколоты, Оскол и Осколд (Осколод), историк Юрий Лущай отмечает, что название "сколоты" (царские скифы), возможно, «в некоторое время стало титулом правителя, а уже потом стало именем, как это было с именем "Бож" в значении вождя. Если название сколотов означает "царские", то, возможно, имя "Оскольд" ("Осколод") - "царь", “правитель”. Среди славянских имен существуют подобные ему - Володарь, Владимир (Володимир), которые означают “правитель”. Д.И. Иловайский в свое время обратил на это внимание. Составную часть этого имени - "ольд", он считал сокращенным от "влад", "волод" [Лущай Ю. Древнерусские имена летописей: Оскольд и Дир // Исторический форум, 01.04.2009]. Этот вывод подтверждается данными современной исторической грамматики.

Интересны размышления канадского историка Юрия Кныша, который в статье «Тайна начальной Руси в Киеве» (1991) высказал предположение, что имя Оскольд происходит от иранского «Асколт» (Осколт) в значении «граничные начальники». Как известно, скифы-сколоты были индо-иранского происхождения, как, собственно, и славяне. По мнению В.В. Седова, в Северном Причерноморье существовал славяно-иранский симбиоз. На это указывают как археологические находки, так и этнонимы славянских племен. Возможно, отсюда и сходство скифско-иранского имени «Сколоты» со славянскими этнонимами – «склавины», «склавы», «сакалибы», или «роксоланы» и «росомоны» - с «росы» и «росичи». Как отмечал Д. Иловайский, «не может быть никакого сомнения в том, что Рось или Русь и Роксоланы – это одно и то же название, один и тот же народ» [Иловайский Д. Начало Руси. – М., 2006. – С. 89]. Что касается происхождения имени Оскольд, то Д. Иловайский утверждал: «если можно с чем сблизить имя Оскольда или Осколода, то уж никак не со скандинавскими Хескульд и Аскель, а просто с нашей южно-русской рекой Оскол» [Иловайский Д. Там же – С. 140]. Река же Оскол, по мнению акад. Б.Рыбакова, сохранила в своем названии отголоски этнонима древних сколотов. Кроме того, не исключена и преемственность рода Оскольда от древних правителей скифов-сколотов. Это тем более вероятно, если считать справедливым, что Оскольд (Осколод) был последним наследником династии князя Кия, пришедшего в Поднепровье из юго-восточных краев. Имя последнего, как и имена Хорив и Дир, по всей видимости, скифо-иранского происхождения.

Традиционное же скандинавское окончание в имени “Оскол-ьд” объясняется возможной допиской переписчика-летописца, который мог быть по происхождению варягом и потому записал его на скандинавский манер. Подобных примеров искажения имен мы имеем немало в средневековой литературе. Например, во многих источниках имя Великого князя Литовского Витаутаса (1392-1430) встречается переиначенным на скандинавский манер – «Витольд», или на славянский – «Витовт».

Сергей ШУМИЛО, специально для "УНИАН-Религии"