Сегодня в Киеве были подведены итоги конкурса "Человек года в украинском христианстве-2009", по результатам которого соответствующий почетный приз, основанный всеукраинской общественной организацией "Союз христианских писателей", получил архимандрит, настоятель Свято-Вознесенского монастыря УПЦ в Черновицкой области Михаил ЛОНГИН.

Церемония награждения и подведения итогов конкурса состоялась сегодня в УНИАН.

Во время вручения приза председатель Союза христианских писателей Константин ШАПОВАЛОВ отметил, что М.ЛОНГИН награжден за то, что взял на воспитание и создал детский дом, в котором содержатся почти 250 детей-инвалидов, детей, лишенных родительской опеки, детей, испытавших насилие в семье и ВИЧ-инфицированных детей.

По словам К.ШАПОВАЛОВА, организаторами конкурса выступили члены союза, а непосредственно рассматривали кандидатуры и голосовали за них с целью определения лучшей исключительно главы украинских христианских конфессий и союзов, издатели христианской литературы.