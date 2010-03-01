Бразильские католики подали иск против создателей фильма "2012"

Католическая Церковь Бразилии подала в суд на голливудскую компанию "Columbia Pictures", сообщает портал Кредо.

Основанием для иска послужило неправомерное, как считают верующие, использование в фильме "2012" изображения знаменитой статуи Христа в Рио-де-Жанейро: по сюжету она подвергается разрушению гигантской волной.

Епархия Рио-де-Жанейро, которая, по законодательству Бразилии, является обладательницей авторского права на статую до 2032 года, потребовала компенсацию.

Статуя Христа-Искупителя находится на высоте 709 метров над уровнем моря на горе Корковадо ("Горбатая гора"). Размах рук Христа - 30 метров. Церемония открытия статуи состоялась 12 октября 1931 года. За минувшие 78 лет ее лишь дважды реставрировали - в 1980 и 1990 годах.

В июле 2007 года почти 100 млн пользователей Интернета во всем мире выбрали статую Христа-Искупителя в качестве одного из семи новых чудес света.