Археологи откопали в храмовом комплексе в Египте голову статуи фараона

Международная группа археологов, ведущая раскопки в храмовом комплексе в египетском Луксоре, объявила об обнаружении головы колоссальной статуи фараона Аменхотепа III.

Голова из гранита имеет высоту 2,5 метра. Статую, от которой она отвалилась, та же археологическая экспедиция обнаружила несколькими годами ранее. Фараон изваян стоящим в короне Верхнего Египта, со скрещенными на груди руками, в которых он держит знаки верховной власти.

От головы откололся большой кусок — церемониальная борода фараона. Ученые надеются вскоре откопать и ее.

Храм в Луксоре, где найдена статуя, был построен Аменхотепом как его собственный погребальный комплекс.

Аменхотеп III правил Египтом в 1390-1352 годах до нашей эры. Недавние исследования подтвердили, что фараон Тутанхамон приходился ему внуком.