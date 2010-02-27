Биатлонистке помог выиграть "золото" преп. Серафим Саровский

Российская биатлонистка Анна Богалий-Титовец и ее супруг Максим Кошмарчук накануне Олимпиады в Ванкувере совершили паломничество в Дивеево, сообщает портал Кредо.

"Я, кстати, не сомневался, что Аня выиграет. За неделю до Олимпиады мы съездили в Нижегородскую область к мощам Серафима Саровского: помолились, загадали желание", - рассказал М.Кошмарчук.

Он сообщил также, что они с женой особо молились святому Николаю Чудотворцу и блаженной Матроне Московской.

"Так что победу мы одержали с Божией помощью", - считает супруг олимпийской чемпионки.