Биатлонистке помог выиграть "золото" преп. Серафим Саровский
15:14, 27 февраля 2010Общество
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Паломничество перед Олимпиадой
Российская биатлонистка Анна Богалий-Титовец и ее супруг Максим Кошмарчук накануне Олимпиады в Ванкувере совершили паломничество в Дивеево, сообщает портал Кредо.
"Я, кстати, не сомневался, что Аня выиграет. За неделю до Олимпиады мы съездили в Нижегородскую область к мощам Серафима Саровского: помолились, загадали желание", - рассказал М.Кошмарчук.
Он сообщил также, что они с женой особо молились святому Николаю Чудотворцу и блаженной Матроне Московской.
"Так что победу мы одержали с Божией помощью", - считает супруг олимпийской чемпионки.
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