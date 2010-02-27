В Мехико обнаружен храм ацтеков

Рядом с католическим кафедральным собором в Мехико нашли храм ацтеков.

О великолепии святилища ацтеков упоминали еще испанские конкистадоры. Пять веков храм бога ветра Ээкатля пролежал в руинах под главной площадью мексиканской столицы, возле кафедрального собора. Ацтекский храм раскопали совершенно случайно. Владелец автостоянки на площади решил сделать перепланировку. По мексиканским законам, территорию в таких случаях должны сначала обследовать археологи, сообщает "Благовест-инфо".

Как рассказал археолог Рауль Баррера, речь идет о здании округлой формы, которое, вероятно, имело коническую крышу. "Можно предположить, что храм был посвящен богу Ээкатлю - в ацтекской мифологии бог ветров. Он создает ветер и одновременно открывает дорогу Тлалоку - богу дождей. Он также считался одним из воплощений Кетцалькоатля - главного бога ацтекского пантеона", - пояснил ученый.

Храм был построен в конце XV века, в эпоху расцвета империи ацтеков. Исследователи считают, что именно он являлся сердцем древней ацтекской столицы.