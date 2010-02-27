В Крыму проходит акция против абортов

Симферополь. 27 февраля. УНИАН. По благочиниям Симферопольской и Крымской епархии в рамках акции против абортов "Милосердному Богу - плод покаяния" идет Крестный ход с иконой "Святых мучеников 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии УПЦ, по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, акция стартовала в крымской столице. Начавшись с молебна об умножении любви перед иконой с мощами "Святых мучеников 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных", Крестный ход с этим святым образом отправился в другие благочиния Симферопольской и Крымской епархии и продлится до 30 марта. В рамках акции пройдут молебны об умножении любви, с зажжением свечей в память о нерожденных младенцах, которые ежедневно погибают от абортов на Украине. Также каждый желающий сможет внести пожертвования на строительство в центре Симферопольского парка имени Шевченко первого в Крыму храма-часовни в честь 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных.

С поддержкой позиции Православной Церкви по отношению к греху детоубийства выступили главный акушер-гинеколог Минздрава АРК Илья ГЛАЗКОВ, представители общественных организаций. Главный акушер-гинеколог Крыма отметил, что после того, как его ведомство стало вплотную сотрудничать в деле пропаганды и утверждения традиционных семейных ценностей с Симферопольской и Крымской епархией УПЦ, количество абортов в автономии сократилось на 15%, и выразил надежду, что печальная статистика будет и дальше неуклонно снижаться.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на Украине ежедневно жертвами абортов становятся 3000 невинных душ. В Крыму, согласно официальной статистике, на двух родившихся младенцев приходится один аборт, однако эксперты считают, что реальное соотношение один к одному. В 2008 году в Крыму был произведен 201 аборт у женщин в возрасте от 12 до 17 лет.

