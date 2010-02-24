В Иерусалиме обнаружили остатки стены Храма Соломонова
15:18, 24 февраля 2010Общество
0
Версия археологов
В Иерусалиме израильские исследователи обнаружили руины стены, предположительно относящейся ко времени правления царя Соломона. Об этом сообщают со ссылкой на информацию Иерусалимского университета агентства KNA и Kipa.
По мнению ученых, обнаруженные во время раскопок у подножия Храмовой горы руины стены длиною 70 метров, предположительно имеют отношение к легендарному Первому храму, построенному во времена самого знаменитого израильского царя Соломона, правившего в Х веке до Р.Х.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter