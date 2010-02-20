В первое воскресенье Великого поста - праздник Торжества Православия

В первое воскресенье Великого поста 21 февраля православные христиане отмечают Торжество Православия, установленный в 842 году в память восстановления почитания святых икон.

В основе этого праздника лежит победа православного вероучения над ересями Востока, которые искажали учение о Богочеловечестве Христа. В их числе были также иконоборцы, которые запретили изображать Богочеловека, тем самым они фактически отказались от веры в реальность Его Воплощения.

В 787 году седьмой Вселенский Собор сформулировал догмат иконопочитания, но иконоборцы продолжали упорствовать. А через 56 лет в воскресенье на первой неделе Великого поста в Константинополе была устроена торжественная процессия по улицам города с иконами. Этот день остался навсегда днем торжества Церкви над всеми ересями, днем Православия.

В богослужении этого дня есть особенности. В конце Литургии священнослужители совершают молебен перед иконами Спасителя и Божией Матери. Звучит молитва об утверждении в вере православных христиан и обращении на путь истины всех отступивших от Церкви. Затем читается Символ веры и произнесение анафемы, то есть объявляется об отделении от Церкви всех, кто осмеливается искажать истины православной веры, и возглашается «вечная память» всем скончавшимся защитникам веры православной, а живущим – «многая лета».