СБУ передала музеям и религиозным общинам культурные ценности

Сегодня Служба безопасности Украины передала украинским музеям и религиозным общинам культурно-исторические ценности, изъятые у контрабандистов в предыдущие годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по решению Межведомственного совета по вопросам вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей Служба безопасности передала 6 икон и 49 предметов религиозного культа, 34 предмета старинного холодного оружия и военной амуниции, старинные книги, монеты и печати, ювелирные украшения – всего 159 предметов, изъятых по 10 уголовных делах, которые расследовались СБУ.

После вступления приговоров судов в законную силу эти культурно-исторические ценности передаются на постоянное хранение в Национальный музей истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальный историко-культурный заповедник «Чигирин», Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Руководитель Главного следственного управления СБУ Василий ВОВК сообщил, что в течение последних двух лет СБУ расследовала около 100 уголовных дел о контрабанде исторических ценностей.