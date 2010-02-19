Тернопольский облсовет предлагает вернуть Почаевскую Лавру в состав заповедника

Вчера депутаты Тернопольского облсовета обратились в Кабинет министров с просьбой вернуть Почаевскую лавру, находящуюся в пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), в состав Кременецко-Почаевского заповедника, из которого она была выведена в 2003 году.

По мнению депутатов, Лавра превратилась в "центр антиукраинской пропаганды" и в будущем ее необходимо передать другой церковной юрисдикции. Однако в такое развитие событий не верят ни в УПЦ МП, ни в Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".

Депутаты Тернопольского областного совета вчера обратились к правительству с просьбой отменить принятое в 2003 году постановление Кабмина "Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры". По мнению депутатов, Лавра превратилась "в центр антиукраинской пропаганды". "Почаевские монахи ведут себя агрессивно в отношении священнослужителей и верующих других конфессий, подстрекают своих прихожан к воинственным действиям. Именно из стен Лавры по северным районам Тернопольщины распространяется литература антиукраинского содержания",– рассказал глава Тернопольского облсовета Алексей Кайда.

Свято-Успенская Почаевская лавра – монастырь в Почаеве (Тернопольская область). Является крупнейшей православной святыней на Волыни и вторым по размерам после Киево-Печерской лавры монастырем Украины. В 2003 году постановлением Кабинета министров Лавра была передана в бесплатное пользование УПЦ МП, но при этом осталась собственностью государства. Сейчас монастырь имеет статус ставропигии, то есть напрямую подчинен главе УПЦ МП.

По словам господина Кайды, возвращение Лавре статуса заповедника – только первый шаг. После этого депутаты хотят передать ее другой церковной юрисдикции. "Нам все равно, кому она будет принадлежать – Киевскому патриархату, Украинской автокефальной православной церкви или грекокатоликам. Главное, что это должна быть украинская по духу церковь",– подчеркнул Алексей Кайда, однако не уточнил, каким образом облсовет намерен этого добиться.

Впрочем, в возможность реализации этих планов не верят ни в УПЦ МП, ни в УПЦ КП. Так, пресс-секретарь главы УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко считает обращение депутатов "политической спекуляцией". "Ничего у них не получится! Лавру не смогла отобрать даже советская власть, что уж говорить о депутатах Тернопольского облсовета", – заявил протоиерей.

Глава информационно-издательского отдела УПЦ КП епископ Евстратий (Зоря) отметил, что Киевский патриархат уже выражал свою озабоченность по поводу ситуации в Лавре. "Это форпост ненависти ко всему украинскому. Я знаю, что монахи едва ли не выгоняют людей из храмов за украинскую речь. Украинские традиции там полностью утеряны",– сказал Ъ епископ. Но в то, что монастырь в ближайшее время может быть передан другой церковной юрисдикции, он не верит. "При любом будущем правительстве вероятность принятия такого решения равна нулю",– считает епископ Евстратий.

Между тем тернопольские депутаты намерены во что бы то ни стало отобрать Почаевскую лавру у Московского патриархата. Алексея Кайду не смущает даже то, что победивший на президентских выборах Виктор Янукович всегда позиционировал себя как прихожанина УПЦ МП. "Что же теперь – опускать руки? Будем бороться за нашу святыню",– заявил глава Тернопольского облсовета.