Украинские Церкви просят Минобразование не раздавать презервативы

В Министерстве охраны здоровья Украины 17 февраля состоялось заседание Общественного совета по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, которое прошло под руководством академика Юрия Кундиева и при участии заместителя директора Департамента кадровой политики, образования и науки МОЗ Украины Александра Волосовца. Представители Церквей и медицинского сообщества обсудили план деятельности на 2010 год и проанализировали результаты своей текущей работы, сообщает Институт религиозной свободы.

Участники заседания заслушали информацию директора Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения МОЗ Украины Раисы Моисеенко о результатах Круглого стола по вопросам сужения практики абортов в Украине. Она сообщила, что сейчас продолжается работа над доработкой соответствующей резолюции, которая должна обратить внимание общественности на наиболее важные угрозы, связанные с практикой искусственного прерывания беременности.

В продолжение этой работы члены Общественного совета коснулись ряда организационных вопросов, связанных с проведением осенью этого года в Киеве международного конгресса «Дар жизни», посвященного проблематике и поиску путей уменьшения практики абортов в Украине. Было решено создать рабочую группу по решению организационных вопросов подготовки конгресса, в которую вошли протоиерей Владислав Софийчук (УПЦ) – председатель рабочей группы, священник Андрей Нагирняк (УГКЦ) и исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин.

Также на заседании Общественного совета при МОЗ Украины был поднят вопрос о факте проведения с 15 по 19 февраля в десяти высших учебных заведениях столицы акции «Жизнь ради жизни – 2010». Кроме бесплатного и анонимного тестирования студентов на ВИЧ/СПИД организаторы поставили цель раздать через волонтеров около 40 тыс. презервативов. Последний метод борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД вызвал небезосновательное беспокойство участников заседания.

По этому поводу представители Церквей отметили, что раздача молодежи, и иногда даже подросткам, презервативов только способствует еще большей развращенности, поскольку акцентируется внимание на половом влечении человека. В прошлом году аналогичные замечания со стороны Церквей были направлены в Минобразования и высказаны в отношении проекта Концепции национальной информационной кампании «Не дай СПИДу шанс!», который рассматривался на предыдущем заседании Общественного совета при МОЗ. Однако снова организаторы общественных кампаний по противодействию ВИЧ/СПИД массово распространяют презервативы и пренебрегают морально-воспитательными мерами, которые бы приучали молодежь к ответственному поведению и призвали к добрачной сдержанности.

Комментируя эту ситуацию, председатель Общественного совета академик Юрий Кундиев отметил, что вместо кропотливой работы по воспитанию в школьниках и студентах высоких моральных качеств, в учебных заведениях решили пойти более легким путем, который часто лишь поощряет молодежь к раннему началу половой жизни и безответственным отношениям.

По результатам обсуждения методики профилактики ВИЧ/СПИД в учебных заведениях Общественный совет при МОЗ принял решение направить соответствующие обращения в Министерство образования и науки Украины и в Общественный совет при Минобразования по вопросам сотрудничества с Церквями и религиозными организациями.

Участники заседания также ознакомились с презентацией сертификатной программы по биоэтике и душпастырству здравоохранения «На службе охраны жизни», разработанной и внедренной на базе Философско-богословского факультета Украинского католического университета.

Во время презентации декан факультета о. Игорь Бойко отметил, что целью этой новой программы является гуманизация медицины на основе христианских ценностей. Для этого участники программы слушают специфические курсы богословских и философских дисциплин, биоэтики и юриспруденции, что позволяет им получить дополнительную подготовку при осуществлении медицинской практики или пастырской деятельности в хосписах или медицинских учреждениях. На заседании Общественного совета указанная программа нашла поддержку со стороны руководства МОЗ Украины и вызвала интерес представителей медицинского сообщества.

Кроме этого, Общественный совет рассмотрел ответ профильного департамента МОЗ на свое обращение о внесении в содержание листков-вкладышей, аннотаций, инструкций по применению контрацептивных средств сведений, которые в доступной форме будут информировать женщин о возможности абортивного эффекта и его вероятности при условии использования таких медицинских средств. По мнению участников заседания, предоставленные пояснения не решают поднятого вопроса, поэтому существует необходимость в дополнительной проработке данного предложения.

Следующее заседание Общественного совета при МОЗ Украины по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций запланировано провести в марте. Одним из вопросов повестки дня определено рассмотрение проекта новой редакции Закона Украины «О защите общественной морали».

