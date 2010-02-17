В Севастополе разделят верующих и экскурсантов

Власти Севастополя и администрация Национального заповедника «Херсонес Таврический» намерены уже в ближайшее время разделить потоки прихожан Свято-Владимирского собора, а также православных паломников, с одной стороны, и посетителей Херсонеса, с другой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН.

«В городской госадминистрации обсуждался вопрос о том, что в Херсонес, в перспективе, должны быть сделаны два отдельных входа. Один вход для того, чтобы прихожане могли в любое время, как того требует православный канон, прийти в Свято-Владимирский собор и днем, и ночью… А с другой стороны, руководство заповедника Херсонес совершенно справедливо говорит, что неконтролируемый поток паломников оборачивается для них иногда определенным ущербом. Начиная с того, что под видом паломников проходят люди, которые самым недобросовестным образом занимаются всем: начиная от выкапывания черепков, которые они там видят, тем самым нанося ущерб культурному слою, и, заканчивая тем, что под видом паломников проходят люди, которые пришли на экскурсию, но при этом не оплатили входной билет».

По мнению В.КАЗАРИНА, «это дорогой вариант, в силу того, что мы должны построить второй вход таким образом, чтобы он не нарушал сохранившуюся часть античной стены, которая огораживает Херсонес. Мы должны возвести специальное сооружение, которое будет пересекать эту стену, никак ее не нарушая, и потом выводить верующих на площадку перед собором, откуда они потом попадут на территорию храма. Этот вариант требует больших инвестиций».

Он добавил, что руководство города и церковь ищут возможного инвестора, но «пока этого нет, а решение вопроса необходимо найти уже сегодня». Поэтому, сказал В.КАЗАРИН, «мы приняли окончательное решение, одобренное и городской государственной администрацией, и руководством заповедника, и Севастопольским благочинием, о том, что на первых порах существующий вход будет делить потоки людей на тех, кто идет в храм, и тех, кто является экскурсантом. Этот временный вариант должен обеспечить нам спокойное разделение потоков, чтобы больше не происходило никаких конфликтных ситуаций».