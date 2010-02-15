Сегодня начинается Великий пост

Великий пост начинается 15 февраля, он продлится семь недель и завершится Пасхой, которая в этом году приходится на 4 апреля.

В первые два дня поста и в Страстную Пятницу православная церковь рекомендует воздержаться от приема пищи, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов.

Для людей пожилого возраста, больных, маленьких детей, беременных и кормящих женщин, путешествующих, служащих в армии и находящихся в заключении пост может быть не таким строгим. Детям обычно рекомендуют воздержаться от сладостей.

Как правило, ограничения зависят от образа жизни, работы, состояния здоровья. Благословение на особенности употребления пищи в пост христиане берут у священника.

Богословы подчеркивают, что в Великий пост не столько нужно ограничивать себя в еде, а находиться в духовном сосредоточении. В этот период верующие посвящают свободное время познанию Творца, рассуждениям о смысле жизни, о душе, о добре и зле. Церковь призывает сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.

Согласно церковной традиции верующие ограничивают себя во время поста в том, что доставляет особое удовольствие. Как писал Иоанн Златоуст, "пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела". В дни Великого поста христианам рекомендуется отказаться от увеселительных мероприятий, курения, употребления алкоголя.

Не случайно Церковь предостерегает от восприятия поста как оздоровительной диеты и напоминает, что пост без молитвы и посещения храма - бессмысленный в духовном плане.



