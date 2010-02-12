“День святого Валентина - это праздник греха”,

Патрули полиции нравов в Саудовской Аравии последние дни зорко следят за тем, чтобы в витринах магазинов не было никаких красных предметов. Красные розы и шоколадки в форме сердечек становятся 14 февраля запрещенным товаром в саудовском королевстве, передате NEWSru.

Религиозная полиция запрещает отмечать День святого Валентина, потому что он посвящен воспоминанию о христианском мученике, а также в связи с тем, что люди склонны в этот день "предаваться греху".

Именно по этой причине уже со вчерашнего дня специальные патрули проверяют, чтобы с витрин магазинов и прилавков цветочных лавок были убраны все предметы красного цвета, включая цветы, а также предметы в форме сердца - все, что хоть как-то напоминает о празднике влюбленных. В этот день вводится запрет даже на красные фартуки официантов и униформу продавцов. Запрещены свечи и разноцветные огни, а также музыка в заведениях.

На родине Пророка Мухаммеда, в соответствии с принципами ваххабизма, не рекомендуется также отмечать дни рождения и день матери. Религиозная полиция не только конфискует "еретические" и "языческие" товары, но бдительно следит за поведением парочек. Влюбленные, наученные таким опытом, заранее покупают подарки и обмениваются ими вдали от чужих глаз. Те, кому позволяют средства, уезжают на эти дни в соседние, более либеральные страны, например, в Бахрейн или ОАЭ.