В Иерусалиме обнаружена улица, которой 1500 лет

Археологические находки во время проведения ремонтных работ улицы, ведущей от Яффских ворот Старого города в Иерусалиме к арабскому рынку, подтвердили достоверность нанесенного плана Святого града на, так называемую, карту из Мадабы. Об этом сообщает Управление археологии Израиля, передает Zman.com.

Карта из Мадабы — это мозаичная карта-панно на полу православной Георгиевской церкви в городе Мадаба в Иордании. Она представляет собой самую древнюю карту Святой Земли. Созданная византийскими мастерами в VI в н. э., была заново открыта в XIX веке при строительстве современной церкви на месте более древней, относящейся к правлению династии Юстиниана Великого. В центре карты — схематичное изображение Иерусалима, на котором выделяются Храм Гроба Господня и многочисленные городские ворота. Согласно карте, с западного направления в Иерусалим въезжали через огромные ворота. Дорога приводила сразу на центральную и, по существу, единственную улицу в этой части города. Уже много десятилетий специалисты считают карту из Мадабы весьма точной и надежной, но до сих пор не удавалось найти археологические доказательства существования той главной улицы.

«Под несколькими культурными слоями на глубине 4,5 м под поверхностью ныне существующей улицы, - рассказал доктор Офер Шион, руководитель раскопок, - мы обнаружили огромные каменные плиты, которыми была вымощена древняя улица Суан. Длина каждой плиты – почти метр».

Археологические раскопки улицы Давида, проходящей рядом с древней улицей Суан, стали возможны только после того, как Управление по развитию Иерусалима начало несколько месяцев назад работы по совершенствованию инфраструктуры одного из основных въездов в Старый город. И, вот, благодаря этим раскопкам сделано потрясающее открытие: найдена улица, которой, по меньшей мере, 1500 лет.