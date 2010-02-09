Семь священников УПЦ МП погибли в Харьковской области (фото)

8 февраля в Коломакском районе в Харьковской области в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Украины в Харьковской области.

Трагедия случилась около девяти вечера на 397-м километре трассы Харьков – Киев перед Чутово. Почти в полночь за помощью к МЧСовцам обратились сотрудники следственного отдела МВД.

К месту аварии отправилось аварийно-спасательное подразделение из Валок. Однако спасать было уже некого.

По предварительным данным ГАИ, грузовик DAF, который вез груз в Полтаву, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом "Мерседес-Бенц". В результате все семь человек, ехавших в микроавтобусе, погибли на месте. Пятеро из них при ударе вылетели из салона - людей разбросало по дороге. Еще два человека оказались зажатыми в кабине под обломками металла. По данным областного ГАИ, все погибшие были священнослужителями, они ехали из Черновцов в Святогорский монастырь Донецкой области. Водитель микроавтобуса было 48 лет, его пассажирам - 23, 58, 24 и 49 лет, годы рождения еще двух человек пока не установлены.

Единственный, кто выжил - водитель грузовика. Его автомобиль при столкновении вылетел с трассы в посадку.

Спасатели обеспечили освещение места ДТП - это помогло сотрудникам МВД провести все необходимые оперативно-следственные ействия. После того, как правоохранители закончили, МЧСовцы извлекли тела погибших из разбитого "Мерседеса".

Фото: Департамент ГАИ МВД Украины