Валентинов день и другие дни анти-любви

Приближается череда праздников: «день влюбленных», день защитника Отечества (мужской праздник), женский праздник (8 марта). В календаре мы увидим, что эти «дни» разделяют короткие промежутки – менее двух недель. К этому ряду начинают пристраивать и еще один – «день объятий».

У всех этих «дней» не очень внятная, но скорее сомнительная предыстория – по сути своей всегда антихристианская. Об этом уже достаточно много написано.

Еще с советских времен, когда статистике можно было доверять, известны данные, согласно которым после всенародного празднования «женского дня» наблюдался значительный всплеск количества абортов и рождения так называемых «праздничных детей», т.е. детей с различными психофизическими отклонениями. Уже тогда это вызывало большое беспокойство.

С обрушением страны и советские праздники как-то пошли на убыль. А с возрождением православия для нас приобрел особую значимость православный календарь событий и праздников.

Однако, враг не дремлет. В соответствии с планом Алена Даллеса: «Мы будем браться за людей с детских, с юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее… Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить…» по молодежи тяжелым катком прошелся секспросвет, щедро спонсируемый разными соросами. На этом очень неплохо заработали те, кто выпускает молодежные журналы, аптечные изделия и пр. И если мы начнем вспоминать, когда стал прививаться на нашу почву неведомый нам прежде «день влюбленных», то увидим, что он начал вползать к нам через СМИ сразу после первой отбитой нами атаки полового просвещения наших детей.

Различные шоколадные, бумажно-картонные и др. фабрики, производящие «спецсредства» для втягивания молодых в празднование «Валентинова дня» – по сути то же самое, что и предприятия, производящие современные средства для прикорма и ловли кое-где сохранившейся и очень привередливой рыбы.

Но, только в одном случае целью является пойманная рыба, а в другом – пойманная на грехе человеческая душа. Вопрос в том, что и крючок для рыбы, и тяжкий грех для человека должны быть замаскированы чем-то очень притягательным. Поэтому и теперь уже производятся не только различные наживки, но и специальные ароматизаторы, привлекающие рыб.

А неопытные души попадают в ловушки, украшенные розовыми сердечками с бантиками и шоколадной начинкой.

Присмотревшись внимательно, мы увидим, что в этих «днях» разгула страстей все-таки больше мотивирована и задействована женская половина населения, начиная от маленьких девочек до вполне зрелых женщин. Они задолго готовятся к этим «дням» и многого от них ожидают.

Но чего они ожидают? Конечно, любви! И они ее получают.

В «день влюбленных» в виде бумажных, картонных и шоколадных сердечек.

В «женский день» в виде цветов, тортов, домашней уборки мужчинами и, конечно, в виде особого внимания.

Материнская любовь, любовь жены, девичья любовь… – это то, что ведет, помогает и держит на этом свете в самые трудные минуты жизни.

Чем это становится сейчас, пропущенное через вакханалию дней любви?

Мужчины разного возраста гораздо спокойнее относятся к «дню влюбленных» и «женскому дню», не очень хорошо понимая, чего от них ожидают в эти дни, но стараясь эти ожидания оправдать и даже максимально использовать для достижения своих чисто мужских целей.

Но после «праздника души» (и не только души) наступает тяжелое похмелье. Для рыбы – это, естественно, сковородка, а для молодых – случайные беременности, разбитые сердца, опустошенные души.

А для кого-то кровавая жатва – абортивный «материал» (части тел убитых детей, используемые в косметической индустрии) дает дополнительные прибыли сценаристам и режиссерам этих «праздников».

Почему пока малоэффективны разъяснения о подоплеке всех этих «дней влюбленных»? Потому что очень трудно и часто невозможно рационально бороться с тем, что находится в сфере эмоционального.

Почему молодые не хотят слышать о том, что на самом деле спрятано за этими «днями»? Скорее всего, потому, что их притягивает слово «любовь» в нашем жестком мире, в котором «оскудевает любовь». Рано оторванные от родителей и прошедшие через систему «ясли-детский сад», не обласканные родительской любовью, не защищенные ею, но отрастившие шипы и колючки, они как воздух ищут любовь всю оставшуюся жизнь и попадают на вот такие самые подмены. Для них любовь – это уже теперь не тепло, уют, много совместных домашних дел и разговоров. Родители, отдающие все свое время и силы зарабатыванию денег, с детьми выстраивают чисто функциональные отношения: накормить, одеть, обуть, обеспечить развлечение. Душевно и духовно не развитые дети тоже не могут никому отдать того, что сами не получили. Намного проще купить бумажное или шоколадное сердечко, кому-нибудь подарить и забыть об этом. Теперь уже это называется любовью.

Любовь-взгляд, любовь-тайна, любовь-состояние – исчезают. Появляются действия любви. Любовь становится функцией. Это раньше были переживания. Сейчас все перемещается в предметную деятельность. Тонкость душевных переживаний пропадает.

К счастью, не все попадают в придуманные беспринципными коммерсантами дни-ловушки. Если поначалу молодежь бросилась во все тяжкие, то здоровая часть общества, особенно православные, в основной своей массе к этим «дням» все-таки относится трезво и спокойно. Это связано с тем что, пережив Пасхальную радость, радость Рождества и всего, что со всем этим связано, включая подарки, подготовку, праздничные застолья – молодые сердцем чувствуют искусственность, суррогатность тех «дней».

Для православного человека каждая литургия – это праздник любви, позволяющий ощутить подлинную любовь, чистую радость, свет. Никакие «дни влюбленных» и «женские дни» не дают такой полноты любви.

Восстановление православных семей в нашем обществе также демонстрирует нам, что подлинная семейная любовь безмерно выше тех лукавых «дней».

Подлинные духовно-нравственные ценности возвращаются в нашу жизнь.

Поэтому есть надежда на то, что и эту напасть мы переживем, поскольку храмы наши все более заполняются молодыми – трезвыми и внимательными к знамениям времени. С помощью Божией мы и это переживем и изживем.

Людмила Ермакова, психолог

www.realisti.ru