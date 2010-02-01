Православные из Джанкоя просят переименовать улицу

Прихожане и священнослужители Покровского кафедрального собора в Джанкое обратились к городским властям с просьбой переименовать улицу Розы Люксембург, на которой находится храм. Верующие заявили, что революционерка не имеет никакого отношения к Джанкою, Крыму и современной Украине.

Как сообщает NEWSru, по благословению архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна, временно управляющего епархией, духовенство и прихожане Покровского кафедрального собора обратились к мэру Джанкоя Валентину Синицкому и депутатам горсовета с инициативой о переименовании улицы Розы Люксембург.

Священнослужители считают, что улица, на которой находится Покровский кафедральный собор, должна носить название Покровской или Соборной.

"Исторически сложилось, что одна из центральных улиц нашего города связана с Покровским храмом, богослужения в котором начались в тяжелые дни испытаний нашего народа в Великой Отечественной войне. Что же касается Люксембург, то она не имеет никакого отношения ни к городу Джанкою, ни к Автономной Республике Крым, ни к Украине", – говорится в заявлении верующих.

Кроме того, многие жители Джанкоя не испытывают симпатий к этому историческому деятелю и нынешнее название улицы считают оскорбительным для религиозных чувств верующих.

"В связи с образованием в 2008 году Джанкойской епархии, центром которой является Покровский храм города Джанкоя, ставший кафедральным собором, считаем важным и своевременным переименовать улицу, носящую в настоящее время имя революционерки и безбожницы Розы Люксембург, в "Покровскую" или "Соборную", – подчеркивается в заявлении.

В епархии уверены, что предложенные названия улицы, на которой находится не только Покровский кафедральный собор, но и органы местного самоуправления, будет принято джанкойцами с большим уважением.

На прошлой неделе Синицкий принял прошение верующих от игумена Феофана (Михайлова), временно исполняющего обязанности секретаря Джанкойской епархии и настоятеля Покровского кафедрального собора, и передал его на рассмотрение горсовета.