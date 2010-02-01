В Яремче экспонируется коллекция священника-миссионера

Музее этнографии и экологии Карпатского края города Яремче Ивано-Франковской области экспонируется выставка икон, художественных полотен и скульптур из коллекции отца-миссионера Ярослава Свищука (1921–2005).

Об этом сообщили УНИАН в Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ.

В течение февраля жители и гости города имеют возможность осмотреть иконы, портреты, сюжетные полотна таких известных художников украинской диаспоры, как Петра АНДРУСИВА, Омельяна МАЗУРИКА, Якова ГНИЗДОВСКОГО, Михаила ДМИТРЕНКО, Николая БИДНЯКА и других.

Справка УНИАН. Священник Я.Свищук родился в селе Зелена Надвирнянского района Ивано-Франковской области. Учился во Львовской Богословской Академии и Католическом университете в Вашингтоне.

Длительное время исполнял обязанности заместителя пароха кафедры Святого Николая в Чикаго. Как миссионер отец побывал в двадцати трех странах мира. В 1993 году приглашен в Украину преподавателем Ивано-Франковского теологически-катехетического института. Стараниями отца Ярослава в селе Дора Яремчанским горсоветом построено монастырь сестер Св.Викентия, церковь Св.Петра и Павла, монастырь Св.Андрея. Он является автором книг «На грани седьмой декады», «В духе великого митрополита», «Аисты, возвращайтесь домой», «Идите и учите все народы».

В 1994 году отец Ярослав перевез из США в Украину большую коллекцию произведений изобразительного и прикладного искусства, которую собирал на протяжении своей подвижнической жизни на чужбине, а теперь с этой коллекцию могут ознакомиться все желающие.