ПАСЕ не приняла резолюцию по легализации однополых партнерств
Делегаты не смогли определиться
Делегаты
Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 27 января не смогли определиться в
вопросе юридического признания однополых "браков". Предварительная
дискуссия состоялась, но голосование по этому вопросу перенесено на апрельскую
сессию, чему в определенной мере способствовало и заявление главы украинской
делегации в ПАСЕ. Эксперты считают, что документ не был принят из-за оппозиции к резолюции со стороны Церквей и
религиозных организаций, – сообщает Институт религиозной свободы
религиозной свободы.
Несмотря на предостережения духовенства и давление общественности ПАСЕ намерена
весной вернуться к рассмотрению проекта резолюции
резолюциипо этому вопросу и призвать государства-члены Совета Европы не
допускать дискриминации людей на основе их сексуальной ориентации или по
признаку гендерной самоидетификации.
Исходя из текста резолюции, содержание которой подробно сообщал ИРС
ИРС, ПАСЕ прежде всего предлагает следующее: "государства-члены Совет
Европы должны обеспечить юридическое признание однополых партнерств, в
частности путем обеспечения их статусом `ближайших родственников`, а также
возможностью быть общими родителями для детей друг друга, если при этом не
обеспечено право каждого партнера на усыновление ребенка другого
партнера".
Однако накануне сессии в Страсбурге Папа Римский Бенедикт XVI выступил с
очередным заявлением, которое осуждает легализацию однополых браков,
подчеркнув, что законы, которые игнорируют различие между полами, направлены
против воли Творца. Специальное обращение к делегатам ПАСЕ направила также Русская Православная Церковь, призывая не принимать никакого решения.
ПАСЕ направила также Русская Православная Церковь, призывая не принимать
никакого решения.Категорически против предложенной резолюции
ПАСЕ выступило и религиозная общественность Украины.
В обращении к членам Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций возразил
Совет Церквей и религиозных организаций возразилпротив поддержки Украиной
на международном уровне и внедрения в нашем государстве любых инициатив,
направленных на пропаганду гомосексуализма и попыток легализации однополых
отношений. Главы Церквей призвали украинских парламентариев выступить и
голосовать против предложенной резолюции ПАСЕ. Со своей стороны Гей-форум
Украины отреагировал
на обращение Церквей и обнародовал собственную декларацию и открытое письмо в
поддержку инициативы по защите прав ЛГБТ-сообществ.
для «Немецкой волны» президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор
Еленский выразил убеждение, что украинское духовенство, в том числе
православные, католики и протестанты, будут оказывать давление на делегацию
Украины в ПАСЕ, чтобы те высказались против однополых браков. "Они,
конечно, любят этих людей как своих сестер и братьев, но не считают, что такой
`брак` должен быть одобрен государством. Такие же проблемы есть и в США, и
в Европе", – подчеркивает Еленский.
По информации ИРС, голосование по этой резолюции в ПАСЕ в среду не состоялось
после того, как председатель Постоянной делегации Украины Иван Попеску заявил
председательствующему об отсутствии надлежащего перевода на один из официальных
языков ПАСЕ всех поправок к тексту документа, что сделало невозможным ознакомление
с ними всех участников заседания. Также докладчик по этому вопросу г-н
Андреас Гросс (Швейцария) отметил, что Комитет по правовым вопросам и правам
человека, несмотря на отсутствие замечаний к резолюции накануне заседания,
впоследствии получил около 80 поправок от парламентариев, из которых успел
проработать лишь 35. Поэтому он предложил вернуть проект резолюции в
Комитет с целью поиска консенсуса и согласования остальных внесенных поправок.
В связи с этим ПАСЕ приняла решение об отсрочке голосования по резолюции о
правах секс-меньшинств до следующей пленарной сессии, которая состоится с 26 по
30 апреля. После этого в сессионном зале ПАСЕ состоялись двухчасовые
дебаты, которые не предусматривали принятие какого-то решения.