ПАСЕ не приняла резолюцию по легализации однополых партнерств

Делегаты

Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 27 января не смогли определиться в

вопросе юридического признания однополых "браков". Предварительная

дискуссия состоялась, но голосование по этому вопросу перенесено на апрельскую

сессию, чему в определенной мере способствовало и заявление главы украинской

делегации в ПАСЕ. Эксперты считают, что документ не был принят из-за оппозиции к резолюции со стороны Церквей и

религиозных организаций, – сообщает Институт религиозной свободы .

Несмотря на предостережения духовенства и давление общественности ПАСЕ намерена

весной вернуться к рассмотрению проекта резолюции по этому вопросу и призвать государства-члены Совета Европы не

допускать дискриминации людей на основе их сексуальной ориентации или по

признаку гендерной самоидетификации.

Исходя из текста резолюции, содержание которой подробно сообщал ИРС , ПАСЕ прежде всего предлагает следующее: "государства-члены Совет

Европы должны обеспечить юридическое признание однополых партнерств, в

частности путем обеспечения их статусом `ближайших родственников`, а также

возможностью быть общими родителями для детей друг друга, если при этом не

обеспечено право каждого партнера на усыновление ребенка другого

партнера".

Однако накануне сессии в Страсбурге Папа Римский Бенедикт XVI выступил с

очередным заявлением, которое осуждает легализацию однополых браков,

подчеркнув, что законы, которые игнорируют различие между полами, направлены

против воли Творца. Специальное обращение к делегатам ПАСЕ направила также Русская Православная Церковь, призывая не принимать никакого решения. Категорически против предложенной резолюции

ПАСЕ выступило и религиозная общественность Украины.

В обращении к членам Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций возразил против поддержки Украиной

на международном уровне и внедрения в нашем государстве любых инициатив,

направленных на пропаганду гомосексуализма и попыток легализации однополых

отношений. Главы Церквей призвали украинских парламентариев выступить и

голосовать против предложенной резолюции ПАСЕ. Со своей стороны Гей-форум

Украины отреагировал

на обращение Церквей и обнародовал собственную декларацию и открытое письмо в

поддержку инициативы по защите прав ЛГБТ-сообществ.

В комментарии

для «Немецкой волны» президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор

Еленский выразил убеждение, что украинское духовенство, в том числе

православные, католики и протестанты, будут оказывать давление на делегацию

Украины в ПАСЕ, чтобы те высказались против однополых браков. "Они,

конечно, любят этих людей как своих сестер и братьев, но не считают, что такой

`брак` должен быть одобрен государством. Такие же проблемы есть и в США, и

в Европе", – подчеркивает Еленский.

По информации ИРС, голосование по этой резолюции в ПАСЕ в среду не состоялось

после того, как председатель Постоянной делегации Украины Иван Попеску заявил

председательствующему об отсутствии надлежащего перевода на один из официальных

языков ПАСЕ всех поправок к тексту документа, что сделало невозможным ознакомление

с ними всех участников заседания. Также докладчик по этому вопросу г-н

Андреас Гросс (Швейцария) отметил, что Комитет по правовым вопросам и правам

человека, несмотря на отсутствие замечаний к резолюции накануне заседания,

впоследствии получил около 80 поправок от парламентариев, из которых успел

проработать лишь 35. Поэтому он предложил вернуть проект резолюции в

Комитет с целью поиска консенсуса и согласования остальных внесенных поправок.

В связи с этим ПАСЕ приняла решение об отсрочке голосования по резолюции о

правах секс-меньшинств до следующей пленарной сессии, которая состоится с 26 по

30 апреля. После этого в сессионном зале ПАСЕ состоялись двухчасовые

дебаты, которые не предусматривали принятие какого-то решения.