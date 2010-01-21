Церкви Украины - против легализации гомосексуализма и однополых браков

21 января Председательствующий во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций, Ответственный за внешние связи Римско-Католической Церкви в Украине епископ Маркиян Трофимьяк направил к представителям украинской власти обращения с просьбой “учесть позицию украинской общественности, в том числе Церквей и религиозных организаций, которая категорически отрицает поддержку Украиной на международном уровне и внедрение в нашем государстве любых инициатив, направленных на пропаганду гомосексуализма и попыток легализации однополых отношений”.

Как сообщает Институт религиозной свободы, по поручению Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) соответствующие обращения были направлены Президенту Украины Виктору Ющенко, Премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, Министру иностранных дел Украины Петру Порошенко, председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину, председателю парламентской фракции Партии регионов Виктору Януковичу, председателю Постоянной делегации в ПАСЕ от Украины Ивану Попеску и остальным народным депутатам Украины, которые являются членами украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

В документах, копии которых имеются в распоряжении ИРС, подчеркивается, что согласно опубликованным на веб-сайте ПАСЕ материалам в ходе рассмотрения данного вопроса на голосование будет поставлено предложение о легализации однополых партнерств, включая признание за ними статуса "семьи" и предоставление права лицам одного пола быть общими родителями для детей и усыновлять детей друг друга.

По словам епископа Маркияна Трофимьяка, в случае принятия проектов резолюции и рекомендации, которые сейчас представлены для рассмотрения на январской сессии ПАСЕ, в дальнейшем от Украины потребуют внесения изменений в национальное законодательство для реализации в нашем государстве данных аморальных инициатив.

"Убедительно подчеркиваем тот факт, что украинская общественность и верующие граждане, которые согласно социологическим данным составляют 90% населения Украины, выступают категорически против такого предложения", – отмечается в обращениях Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

В обращениях напоминается, что "все 19 религиозных объединений, входящих в состав Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, представляющих убеждения и мировоззрение абсолютного большинства украинского общества, в мае 2007 года единогласно приняли Декларацию «О негативном отношении к явлению гомосексуализма и попыткам легализации так называемых однополых браков (регистрации однополых партнерств)»".

"Верующие не имеют ненависти либо предвзятого отношения к лицам, имеющим гомосексуальные наклонности, но религиозные люди не могут мириться с гомосексуализмом, другими аморальными действиями и их пропагандой, как явлениями духовной и общественной жизни", – отмечается в Декларации ВСЦиРО.

В связи с этим, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает руководство Украинского государства, МИД Украины и непосредственно членов Постоянной делегации в ПАСЕ от Украины во время дискуссии по поводу легализации однополых партнерств в Европе выступить против этого предложения не только в ходе текущей сессии ПАСЕ, но и в будущем, а непосредственно во время голосования по соответствующим проектам резолюции и рекомендации ПАСЕ высказаться «против» этой инициативы.

Подытоживая, епископ Маркиян Трофимьяк выразил убеждение, что "такая позиция Постоянной делегации от Украины в ПАСЕ, МИД Украины и Посла Украины в Совете Европы засвидетельствует о высоких моральных стандартах в нашем государстве и убережет будущее Украины от произвола разврата, безнравственности и от разрушения института семьи".

Согласно информации ИРС, отдельно с аналогичными обращениями к представителям украинской власти лично обратились иерархи ряда украинских Церквей, в частности предстоятель Украинской Православной Церкви, Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, президент Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников епископ Михаил Паночко и председатель Всеукраинского Союза Объединений евангельских христиан – баптистов епископ Вячеслав Нестерук.

Как сообщалось ранее, в проект повестки дня январской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) внесен вопрос о дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной самоидетификации, которое планируется к рассмотрению 27 января 2010. В этом заседании также примет участие и делегация украинских парламентариев, поскольку с октября 1995 года Украина является полноправным членом Совета Европы.



