В Полтаве освятили воду в водоканале

Полтавчане сегодня, 19 января, имеют возможность набирать освященную воду просто из своих домашних кранов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Архиепископ Полтавский и Миргородский Украинской православной церкви ФИЛИПП по традиции, уже 10 год подряд, на 1-м водозаборе Полтавы провел обряд освещения воды.

Эта освященная вода вечером попадет во все водопроводы города и потечет из кранов всех 120 тысяч абонентов КП «Полтававодоканал».

По традиции, на водозаборе местные моржи устроили Крещенские купания.

В основном купались работники водоканала. Температура воды была 18-20 градусов. До праздника на озере был лед, но работники включили насос, подкачали тепленькой воды и люди начали купаться.

Напомним, издавна на Руси в канун Крещения воду освящали в храмах, в колодцах или на реке. Христиане верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. Ее пьют понемногу, утром натощак, ею освящают дома и рабочие помещения, чтобы призвать благодать Божью в помощь людям.