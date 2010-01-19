В Крыму на Крещение в местах организованного купания дежурят водолазы МЧС

В Крыму во время праздника Крещения Господня в местах организованного купания в городах Ялта, Алушта и Евпатория будут осуществляться дежурства водолазно-спасательных постов ГУ МЧС Украины в АРК. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Спасатели призвали крымчан соблюдать меры безопасности во время праздника Крещения и напомнили, что купаться следует в строго отведенных местах, при этом желательно иметь предварительный опыт погружений в холодную воду, быть предельно осторожными и аккуратными.

"Просим крымчан и гостей полуострова, поберечь собственное здоровье - во время и до купания воздержитесь от приема спиртных напитков. Не купайтесь, если не уверены в своем хорошем физическом состоянии, а также в безопасности места, где вы будете совершать погружение. Будьте внимательны и благоразумны, чтобы праздник не обернулся бедой!", - сказано в сообщении пресс-службы.